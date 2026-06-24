En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Clan del Golfo
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Universidad de Antioquia ya tiene nuevo rector: Consejo Superior designó a Luquegi Gil Neira

Universidad de Antioquia ya tiene nuevo rector: Consejo Superior designó a Luquegi Gil Neira

El consejo escogió al abogado y magíster en derecho como líder de la institución. La decisión se tomó en sesión extraordinaria en el Salón Pedro Justo Berrío de la Gobernación de Antioquia.

316048_BLU Radio. Universidad de Antioquia / Foto: @UdeA
BLU Radio. Universidad de Antioquia,
UdeA
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 24 de jun, 2026

Luquegi Gil Neira está vinculado a la Universidad desde 1996, pero en 2004 comienza como profesor. En su trayectoria administrativa ha ocupado los cargos de decano y vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, así como secretario y vicerrector general del centro educativo.

Bajo la propuesta programática «Cuidar. Transformar. Trascender», su gestión se enfocará en los siguientes puntos prioritarios: búsqueda de soluciones para el déficit estructural de la Universidad; atención a la situación de emergencia del Hospital Alma Máter, implementación de un nuevo modelo académico, reforma curricular y reforma estatutaria con consulta vinculante y creación de condiciones institucionales para la equidad de género, el cuidado y las labores docentes.

Durante su candidatura obtuvo la mayor votación, en cinco de los seis estamentos, de la consulta electrónica que se realizó a la comunidad universitaria el pasado 4 de junio, como parte del proceso de designación rectoral.

El rector designado solo podrá iniciar su periodo estatutario y posesionarse como tal, una vez el Ministerio de Educación Nacional levante la medida de inspección y vigilancia especial de rector reemplazante, la cual fue definida por dicho ministerio y que se encuentra vigente a la fecha.

Vea también

Capturada en Medellín por supuestos robos en viviendas.jpg
Antioquia

Empleada del servicio habría robado $1.600 millones en casas de Medellín: fue enviada a la cárcel

Cocaína
Antioquia

Acabó con Ecopetrol y premió criminales: autoridades en Medellín por alza en exportaciones de coca

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Universidad de Antioquia

Gobernación de Antioquia

Ministerio de Educación

Educación superior

Publicidad

Publicidad

Publicidad