Universidad de Antioquia ya tiene nuevo rector: Consejo Superior designó a Luquegi Gil Neira

Luquegi Gil Neira está vinculado a la Universidad desde 1996, pero en 2004 comienza como profesor. En su trayectoria administrativa ha ocupado los cargos de decano y vicedecano de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, así como secretario y vicerrector general del centro educativo.

Bajo la propuesta programática «Cuidar. Transformar. Trascender», su gestión se enfocará en los siguientes puntos prioritarios: búsqueda de soluciones para el déficit estructural de la Universidad; atención a la situación de emergencia del Hospital Alma Máter, implementación de un nuevo modelo académico, reforma curricular y reforma estatutaria con consulta vinculante y creación de condiciones institucionales para la equidad de género, el cuidado y las labores docentes.

Durante su candidatura obtuvo la mayor votación, en cinco de los seis estamentos, de la consulta electrónica que se realizó a la comunidad universitaria el pasado 4 de junio, como parte del proceso de designación rectoral.

El rector designado solo podrá iniciar su periodo estatutario y posesionarse como tal, una vez el Ministerio de Educación Nacional levante la medida de inspección y vigilancia especial de rector reemplazante, la cual fue definida por dicho ministerio y que se encuentra vigente a la fecha.

