Ministerio de Educación dio luz verde para el cambio de rector de la Universidad de Antioquia

El Ministerio de Educación puso fin a la medida de reemplazo del rector de la Universidad de Antioquia, que permanecía vigente desde diciembre de 2025 en el marco de la vigilancia especial ejercida sobre la institución y ahora Luquegi Gil podrá asumir la rectoría del Alma Máter.

El rector saliente, Héctor García, aseguró en cuenta de X que estará en el cargo hasta el 8 de julio y que desde el día posterior será Gil quien asuma oficialmente la rectoría de la Universidad de Antioquia con el propósito de subsanar la situación financiera.

Luquegi Gil aseguró que para alivianar un poco los saldos negativos que tiene la Universidad de Antioquia se le está haciendo un pedido al Gobierno nacional.

Luquegi Gil Neira Foto: suministrada

“Le voy a plantear al Gobierno nacional la posibilidad de que los $70.000 millones de aporte extraordinario que se giraron este año deben ser indexados a la base presupuestal a partir del año próximo, y se puedan indexar desde este año como una medida que nos permitiría terminar en total equilibrio”, señaló el nuevo rector del alma mater.



Hay que recordar que actualmente la Universidad de Antioquia enfrenta un déficit histórico cercano a los $367.000 millones, siendo la cartera anual cercana a los $60.000 millones. No obstante, se espera que este 2026 la cifra baje con los recursos entregados por la Nación.

Por ello con la medida levantada y la posesión de Gil, el Gobierno nacional considera superadas las condiciones que motivaron la intervención temporal de la rectoría, luego de verificar avances en la implementación de las acciones orientadas a fortalecer la gobernabilidad y la gestión administrativa de la universidad.

Desde la institución de Educación Superior señalaron que esta decisión representa un paso importante para consolidar la estabilidad institucional y avanzar en el cumplimiento de los compromisos académicos y administrativos.