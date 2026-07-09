En menos de 24 horas desmantelaron dos laboratorios de coca en el Nordeste de Antioquia

La Fuerza Pública ha emprendido una lucha frontal contra el tráfico de estupefacientes en el Nordeste antioqueño y muestra de ello es que en menos de 24 horas dos laboratorios han sido destruidos por el Ejército Nacional, el último en zona rural de Amalfi.

La operación fue adelantada por soldados de la Décima Cuarta Brigada del Ejército Nacional que ubicaron y destruyeron de manera controlada, un laboratorio en la vereda La Gurria en donde el complejo era, presuntamente, de la Subestructura Jorge Iván Arboleda Garcés del Clan del Golfo.

Durante la operación fueron hallados un kilogramo de pasta base de coca, 165 galones de coca en solución, dos kilogramos de marihuana, 250 gramos de bazuco, así como cemento, combustible, equipos empleados para el procesamiento de narcóticos y un semillero con aproximadamente 600 plántulas de coca.

Horas atrás las Fuerzas Militares habían ubicado y destruido un laboratorio del frente Capitán Mauricio del ELN y que estaba ubicado en la vereda Los Trozos, zona de alta conflictividad en el municipio de Anorí y centro de operaciones de inteligencia en el Nordeste antioqueño.



Durante la intervención fueron incautados 220 galones de pasta base de coca en solución, 100 kilogramos de hoja de coca en proceso de transformación, 55 galones de ACPM, 50 kilogramos de cemento y 15 kilogramos de cal, además de otros insumos empleados en la elaboración del estupefaciente.