Gobernación de Antioquia rechazó que Gobierno haya reanudado diálogos con mineros

Las expectativas vuelven a estar centradas en el Bajo Cauca antioqueño en donde hace un par de horas se reanudaron las conversaciones que buscan levantar el paro minero lo antes posible. El Gobierno nacional volvió a la mesa después cuatro días y se reúne con los manifestantes tratando de llegar a un acuerdo definitivo.

La llegada de los delegados de la Nación hasta la zona del paro minero provocó el desacuerdo del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien rechazó que se hayan reanudado las conversaciones teniendo en cuenta las constantes alteraciones al orden público que se han visto en la subregión.

"Es un error restablecer los diálogos cuando estas protestas han estado rodeadas de varios hechos de terror que han afectado a la población civil, por supuesto", afirmó el mandatario.

Además, hay que mencionar que el más reciente reporte de las autoridades deja en evidencia que en el Bajo Cauca hay cuatro bloqueos en tres municipios. El más grande está en Zaragoza donde 150 personas bloquean las vías de acceso a otros municipios de la zona.



Por su parte, en Cáceres hay dos puntos de concentración con cerca de 200 manifestantes en el sector El Puerto y en La Invasión, mientras que en Caucasia unas 70 personas salieron a las calles a la espera de que la mesa de concertación llegue a un acuerdo definitivo en las próximas horas.

Esteban Pamplona, representante de los mineros del Bajo Cauca, destacó en Mañanas Blu con Néstor Morales que lo que pretenden los manifestantes es que hoy mismo se pueda cesar el paro minero, luego de 13 días de constantes protestas.

"Pretendemos y proponemos que hoy, en la negociación con el gobierno, se llegue a cesar el paro minero, en protección del minero y en pro de las personas que se están viendo afectadas en la región", manifestó Pamplona.

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Por ahora los ojos del país están en el Bajo Cauca donde Gobierno nacional y minero contemplan cerca de cuatro horas de diálogos que buscan llegar a los acuerdos necesarios para levantar los bloqueos que han afectado significativamente a transportadores y estudiantes de la subregión.