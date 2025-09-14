Gobernación refuerza seguridad en el Oriente y Suroeste antioqueño por situación de orden público

La Gobernación de Antioquia se reunió con la fuerza pública para analizar y determinar nuevas medidas de protección teniendo en cuenta el complejo panorama de orden público por el que atraviesa el departamento.

Luego del encuentro las autoridades confirmaron que se tomarán medidas especiales en el Oriente y Suroeste antioqueño.

Sobre estas subregiones hay que mencionar que en el Oriente se ha recrudecido la violencia, incluso, con la masacre de cuatro personas en el municipio de La Unión, mientras que en el Suroeste hay municipios en donde los homicidios han incrementado por encima del 100% y, además, está pronto a llegar el Plan Cosecha donde miles de personas llegarán hasta esta zona del departamento.

Tomado de redes sociales

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, explicó que ante el aumento en las confrontaciones entre grupos armados en estas zonas del departamento se tomó la decisión de arreciar las medidas de seguridad.

"Dentro de las estrategias que hemos implementado va a haber un crecimiento importante de pie de fuerza en el territorio para llevar a cabo puestos de control permanentes y móviles", indicó.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia confirmó que también se van a crear dos Puestos de Mando Unificado, uno para el Oriente y otro para el Suroeste, con el propósito de evaluar día a día la situación de orden público en cada municipio en donde se implementen las medidas.

Publicidad

De momento, la Gobernación de Antioquia no descartó que haya implementación de medidas similares en otras regiones del departamento como el Norte o Nordeste en donde también se han reportado graves hechos de violencia.