En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Universidad Nacional
Petro y reforma a la salud
Metro de Bogotá

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gobernación refuerza seguridad en el Oriente y Suroeste antioqueño por situación de orden público

Gobernación refuerza seguridad en el Oriente y Suroeste antioqueño por situación de orden público

En cada subregión se instalará un Puesto de Mando Unificado para vigilar la situación de orden público, ante los recientes hechos que ha generado violencia.

Seguridad en Antioquia
Cortesía Gobernación
Por: Danilo Arias Henao
|
Actualizado: septiembre 14, 2025 02:54 p. m.

La Gobernación de Antioquia se reunió con la fuerza pública para analizar y determinar nuevas medidas de protección teniendo en cuenta el complejo panorama de orden público por el que atraviesa el departamento.

Luego del encuentro las autoridades confirmaron que se tomarán medidas especiales en el Oriente y Suroeste antioqueño.

Sobre estas subregiones hay que mencionar que en el Oriente se ha recrudecido la violencia, incluso, con la masacre de cuatro personas en el municipio de La Unión, mientras que en el Suroeste hay municipios en donde los homicidios han incrementado por encima del 100% y, además, está pronto a llegar el Plan Cosecha donde miles de personas llegarán hasta esta zona del departamento.

Crimen en La Unión, Antioquia
Tomado de redes sociales

El secretario de Seguridad de Antioquia, Luis Martínez, explicó que ante el aumento en las confrontaciones entre grupos armados en estas zonas del departamento se tomó la decisión de arreciar las medidas de seguridad.

"Dentro de las estrategias que hemos implementado va a haber un crecimiento importante de pie de fuerza en el territorio para llevar a cabo puestos de control permanentes y móviles", indicó.

Por su parte, la Gobernación de Antioquia confirmó que también se van a crear dos Puestos de Mando Unificado, uno para el Oriente y otro para el Suroeste, con el propósito de evaluar día a día la situación de orden público en cada municipio en donde se implementen las medidas.

Publicidad

De momento, la Gobernación de Antioquia no descartó que haya implementación de medidas similares en otras regiones del departamento como el Norte o Nordeste en donde también se han reportado graves hechos de violencia.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Policía Nacional

Gobernación de Antioquia

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad