Nuevos detalles de la masacre en La Unión, Antioquia: las víctimas no eran de la región

Antioquia sigue consternadas por el hallazgo de cuatro personas que fueron asesinadas en la vereda San Juan de La Unión. Aunque poco se ha sabido del crimen ocurrido a 40 minutos del casco urbano, lo que han podido establecer las autoridades es el origen de las víctimas de este ataque armado.

El reporte entregado desde la Policía Nacional explica que las pesquisas iniciales han determinado que en la masacre murieron tres hombres y una mujer, ninguno de ellos oriundo de La Unión.

Además, se confirmó que junto a la Gobernación de Antioquia se ofrece una recompensa de hasta 100 millones de pesos para hallar a los responsables.

El coronel Luis Muñoz, comandante (e) de la Policía Antioquia, destacó que ya pueden confirmar el origen de las cuatro víctimas, sin embargo, no ha trascendido su identidad.

"Las cuatro personas son mayores de edad, estamos en la identificación plena en el momento, frente a la actividad de inspección a cadáver. Parece ser que una de estas personas es de nacionalidad extranjera, Venezuela. Los otros tres no son de la región, algunos son de del municipio de Bello", aseguró el uniformado.

Aunque la hipótesis que manejan las autoridades sigue siendo que la masacre tiene que ver con la disputa de las rentas del microtráfico en el Oriente del departamento, las investigaciones avanzan para poder establecer con certeza qué grupos delincuenciales estarían involucrados en el hecho que cobró la vida de las cuatro personas.

Por último, se busca conocer si otro cuerpo encontrado a 15 minutos de la vereda San Juan tiene que ver con este hecho que generó el rechazo en redes sociales del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien pidió una articulación de las autoridades para encontrar a los responsables.