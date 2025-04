Gobernador de Antioquia señaló a 'El Paisa' como responsable de dos crímenes en Bajo Cauca

El Gobernador de Antioquia , Andrés Julián Rendón, reveló videos de dos crímenes con los que la Fiscalía busca condena de 40 años para alias “Paisa”, cabecilla del Clan del Golfo en el Bajo Cauca. El mandatario reiteró que este es el resultado de la política fallida de paz total del Gobierno nacional.

El video de un joven señalado de extorsionar en el Bajo Cauca antioqueño a nombre de otro grupo ilegal, quien posteriormente fue asesinado, al parecer, por el cabecilla alias 'El Paisa' del Clan del Golfo, hace parte de las pruebas con las que cuenta la Fiscalía para buscar la máxima condena en su contra.

“No me hagan nada, yo me voy para Medellín, pero no me hagan nada”; afirmó el audio del video.

El hombre fue capturado en abril del año anterior y el material audiovisual fue hallado en su celular, por lo que se espera que con este y todo el material probatorio recolectado por el ente acusador sea condenado a 40 años de prisión. Justamente allí los investigadores hallaron otro video, esta vez de una mujer, que fue secuestrada durante más de 15 días por el mismo grupo criminal y después, asesinada y arrojada al río Nechí.

Esta es la cara de la paz total del gobierno Petro: la del crimen. Cree el Gobierno Nacional que negocia con angelitos y está es con lo peor, de lo peor de la violencia y el hampa. Las imágenes son sensibles queridos paisanos, son una cruda realidad producto de contemporizar con…

Sobre el caso divulgado por el gobernador Andrés Julián Rendón, este manifestó que es con justicia y ofensiva de las autoridades que se ataca al crimen y no contemporizando con él, y dijo que a alias 'El Paisa' “ojalá le caiga todo el peso de la ley”.

“La Fiscalía está pidiendo 40 años de cárcel por la contundencia de las evidencias allí encontradas. Ojalá le caiga todo el peso de la ley. La paz se consolida es imponiéndose, no contemporizando y arrodillando al país entero ante ellos”, dijo.

Finalmente, reiteró sus críticas a la política de paz total del presidente Gustavo Petro, señalando que el único propósito de estos grupos es acaparar las rentas ilegales del narcotráfico, el microtráfico, la extorsión y el secuestro. Señaló que los criminales están “posando de angelitos y el gobierno nacional se ha creído el cuento”.