En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Terremoto en Venezuela
Abelardo De La Espriella
Clan del Golfo
Selección Colombia
La Ola Blu
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Gobierno nacional abrió proceso de vigilancia especial a la Universidad de Medellín

Gobierno nacional abrió proceso de vigilancia especial a la Universidad de Medellín

La administración del alma mater fue notificada de la medida través de una resolución y señaló que sus actividades académicas continuarán con normalidad.

353575_Universidad de Medellín / Foto: Google Maps
Universidad de Medellín
Foto: Google Maps
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 26 de jun, 2026

A través de un comunicado, la administración de la Universidad de Medellín le informó a la comunidad universitaria y a la opinión pública que fue notificada de una resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional de un proceso de supervisión y vigilancia.

De acuerdo con el contenido del comunicado, con la resolución del Ministerio “se adoptan medidas preventivas, de vigilancia especial y acompañamiento permanente, en el marco de las funciones de inspección y vigilancia previstas en la legislación colombiana para las instituciones de educación superior”.

Si bien por ahora no se conocen mayores detalles de las razones de la medida del Gobierno Petro contra la Universidad de Medellín, el alma mater dejó en claro que acata y recibe “con respeto institucional”, esas medidas de vigilancia, y afirmó que está dispuesta con los requerimientos del Ministerio de Educación.

Lea también:

Gato se graduó con honores en universidad de Medellín
Sociedad

Gato se graduó con honores en universidad de Medellín y le dieron su propio carné

RECTOR TECNOLOGICO ANTIOQUIA- SUMINISTRADA.jpg
Antioquia

Universidad de Medellín abrió proceso a rector del Tecnológico de Antioquia por título de maestría

Además, la institución señaló que sus procesos académicos continuarán con normalidad, ya que las medidas del Gobierno no constituyen una intervención administrativa de la Universidad, no implican la sustitución de sus autoridades, no afectan la autonomía universitaria ni modifican la prestación normal del servicio educativo.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Ministerio de Educación

Educación superior

Noticias de hoy

Publicidad

Publicidad

Publicidad