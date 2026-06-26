Gobierno nacional abrió proceso de vigilancia especial a la Universidad de Medellín

A través de un comunicado, la administración de la Universidad de Medellín le informó a la comunidad universitaria y a la opinión pública que fue notificada de una resolución expedida por el Ministerio de Educación Nacional de un proceso de supervisión y vigilancia.

De acuerdo con el contenido del comunicado, con la resolución del Ministerio “se adoptan medidas preventivas, de vigilancia especial y acompañamiento permanente, en el marco de las funciones de inspección y vigilancia previstas en la legislación colombiana para las instituciones de educación superior”.

Si bien por ahora no se conocen mayores detalles de las razones de la medida del Gobierno Petro contra la Universidad de Medellín, el alma mater dejó en claro que acata y recibe “con respeto institucional”, esas medidas de vigilancia, y afirmó que está dispuesta con los requerimientos del Ministerio de Educación.

Además, la institución señaló que sus procesos académicos continuarán con normalidad, ya que las medidas del Gobierno no constituyen una intervención administrativa de la Universidad, no implican la sustitución de sus autoridades, no afectan la autonomía universitaria ni modifican la prestación normal del servicio educativo.