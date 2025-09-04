Golpe a dos estructuras criminales en Itagüí, Antioquia, deja 14 capturados en 17 allanamientos. Se trata de señalados miembros de las bandas El Ajizal y La Unión, que fueron analizadas por inteligencia policial durante seis meses

Las capturas se dieron como parte de dos operaciones contra el crimen organizado que incluyeron 17 diligencias de registro y allanamiento. Los procedimientos, adelantados por la Policía en coordinación con la Fiscalía, apuntaron a las estructuras conocidas como El Ajizal y La Unión.

La primera investigación, que se extendió por seis meses, permitió la captura de cinco integrantes de El Ajizal, entre ellos alias ‘Verruga’, señalado como coordinador principal. Según las autoridades, esta organización generaba ingresos cercanos a los 5.000 millones de pesos al año mediante extorsiones y tráfico de drogas en barrios como El Porvenir, Ajizal y La Hortensia. Entre los delitos que se les atribuyen están desplazamientos forzados y constreñimiento para delinquir.

Sobre el tema se refirió el coronel Salomón Bello Reyes, comandante operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.

“Se realizaron cinco capturas durante ocho diligencias de allanamiento en Los Gómez, El Ajízal, Porvenir y en Barbosa. Estas investigaciones duraron más de 6 meses a partir de ocho denuncias recibidas en el Gaula Metropolitano. El análisis de algunas líneas telefónicas y algunos reconocimientos”, advirtió.

En una segunda operación fueron capturados nueve presuntos miembros de La Unión, grupo dedicado a la comercialización de estupefacientes en sectores como Calatrava, El Progreso y Fátima.

Entre los detenidos se encuentran alias ‘Estiven’, con antecedentes por homicidio, y otros tres hombres identificados como ‘Yan’, ‘Brayan’ y ‘Payaso’, además de cinco personas más vinculadas a la distribución de drogas. A su vez, en los allanamientos se incautaron ocho teléfonos celulares, destacaron las autoridades.