Mujer oriunda de Itagüí murió arrastrada por fuerte oleaje en playas de Galicia, España

Como Ana María Acebedo Sánchez fue identificada la mujer de 24 años que perdió la vida en la playa de Lires, ubicada en el municipio español de Cee, perteneciente a la provincia de La Coruña.

Los hechos se registraron cuando esta mujer, oriunda del municipio de Itagüí, se estaba bañando junto a su novio y un sobrino, pero fueron sorprendidos por un fuerte oleaje que los arrastró en medio de una alerta que ya habían levantado las respectivas autoridades sobre toda la zona conocida como Costa de la Muerte.

La alerta anunciada por otros bañistas que estaban en el lugar no solo permitió que pudieran rescatar a los dos hombres, sino dar aviso a organismos de socorro como Protección Civil, Guardia Civil y Salvamento Marítimo que incluso emplearon un helicóptero medicalizado.

A pesar de los esfuerzos médicos y las labores de reanimación, los profesionales de la salud no lograron salvarle la vida a Ana María quien desde hace cerca de dos años estaba radicada en Madrid y había llegado con su familia a esta zona para disfrutar de unos días de vacaciones.

Medios locales indican que la playa de Lires a pesar de no contar con organismos de socorro, sí cuenta por parte de las autoridades con advertencias que indican el peligro de bañarse en estas costas por las fuertes corrientes del mar y además sus aguas no cuentan con el aval sanitario.

De igual manera, particularmente esta región estaba bajo alerta amarilla,por coletazos del huracán Erin que estaba provocando olas de más de cuatro metros.