Ministra de Cultura visita este lunes la Sinfónica Nacional en Itagüí, Antioquia

Este lunes 18 de agosto, la ministra de Cultura, Yannai Kadamani, llegará a Itagüí, Antioquia, para reunirse con la Banda Sinfónica Nacional de Colombia.

El encuentro se realizará en el Centro de Convenciones Aburrá Sur y será la primera vez que la funcionaria visite de manera oficial a esta agrupación, nacida en 2023 como parte de una iniciativa del Ministerio para impulsar el movimiento musical en el país.

En menos de dos años, la Banda ha tenido un crecimiento vertiginoso. Según datos del Ministerio de Cultura, sus integrantes ya han recorrido 14 departamentos y 51 ciudades, dentro y fuera del país, sumando más de 19.000 kilómetros en giras. Cada parada ha buscado acercar la música sinfónica a públicos diversos, muchos de ellos poco familiarizados con este tipo de expresiones. Durante la jornada en Itagüí, los músicos ofrecerán un recital especial para la ministra y los asistentes.

Allí, la Banda Sinfónica Nacional de Colombia presentará Diez Lunas Para Una Espera: arrullos sinfónicos, creación de la maestra Eliana Echeverry inspirada en la obra de la escritora chocoana Velia Vidal, con la voz de la soprano Betty Garcés.

Pero la labor de la agrupación va más allá de los escenarios. De acuerdo con la cartera de Cultura, la Banda también ha puesto en marcha un programa de formación con 166 talleres presenciales, en los que han participado más de 9.600 niñas, niños y jóvenes. La idea, señalan desde el Ministerio, es que los participantes tengan la experiencia de aprender música y de tocar juntos instrumentos de viento y percusión.

Otro frente de trabajo ha sido la Banda Escuela Nacional, una plataforma virtual que busca llegar a estudiantes y docentes en todo el territorio. Allí se han compartido obras como San Juanito, Yo me llamo cumbia y A Vélez el siete, junto con 41 videos pedagógicos de acceso libre. Según cifras oficiales, más de 6.000 personas ya se han vinculado a estos procesos en línea, lo que amplía la presencia de la Banda más allá de sus giras y talleres presenciales.