Granada, Antioquia, decretó la calamidad pública ante estragos causados por las lluvias

Ante los estragos causados por las lluvias, el municipio de Granada decretó la calamidad pública. El derrumbe, que dejó ocho viviendas evacuadas, tiene en apuros a esta localidad, que solo ha conseguido dónde reubicar a una de las familias.



Calamidad pública

Las fuertes lluvias ya comenzaron a generar mayores estragos en Antioquia. Un deslizamiento de tierra registrado tras las fuertes precipitaciones en el sector La Paz, del municipio de Granada, dejó a ocho viviendas afectadas, por lo que ante la situación y los pronósticos de las consecuencias que traerá la segunda temporada de lluvias, la Alcaldía decretó la calamidad pública.

El movimiento en masa afectó cerca del 70% de la vía de acceso y causó una socavación que compromete las bases de algunas viviendas en inmediaciones del cementerio municipal.

El alcalde Daniel Hoyos dijo que, de la mano de otras autoridades del municipio, se tomó esta medida, teniendo en cuenta las zonas donde hay más posibilidad de tener afectaciones en esa localidad del Oriente antioqueño.

“Tenemos en la entrada una ola invernal muy fuerte y no solo este sector, sino que además sectores como La Cristalina, la Petard y otras zonas del municipio pueden presentar procesos erosivos delicados. Entonces, nos toca como administración municipal acompañados de todos los bomberos, del tránsito, de la policía y de todos los funcionarios y quienes participan del comité tomar esta decisión”, explicó.



El mandatario también confirmó que, de momento, solo han logrado ubicar a la familia más numerosa de los damnificados, por lo que se buscan soluciones para las otras siete.

“Nosotros, con San Vicente de Pau, logramos conseguir una casa para una familia numerosa. A las otras se les estableció algunos lugares para pasar estas noches mientras consiguen un lugar definitivo o temporal, digámoslo así, de arrendamiento mientras pasa todo ese proceso. Se debe hacer un estudio de detalle de esta zona”, aseguró.

Por lo pronto, el mandatario informó que se avanza en coordinación con la Universidad Nacional para definir las medidas que permitan intervenir de manera efectiva dicho sector, con problemas en su sistema de alcantarillado.

Explicó que se requiere un análisis detallado, pues se trata de una infraestructura antigua donde confluyen varias corrientes de agua, lo que hace necesario un estudio riguroso que garantice una solución definitiva y duradera para la comunidad.

Vale la pena mencionar que, según el Dagran, actualmente hay alerta en cinco subregiones de Antioquia por las emergencias que puedan generar las lluvias, ya sea con deslizamientos o inundaciones. Estas son el Suroeste, Occidente, Oriente, Bajo Cauca y Urabá.