Deslizamientos mantienen bloqueada vía entre Guadalupe y Contratación en Santander

Las intensas lluvias de los últimos días provocaron graves deslizamientos de tierra en la vía que comunica a los municipios de Guadalupe y Contratación, en Santander, lo que mantiene afectada la movilidad en esta zona del departamento.

Dayana Ortíz, coordinadora de Gestión del Riesgo de Guadalupe, confirmó que en el sector conocido como Picapiedra se logró despejar el material que obstruía el paso con ayuda de maquinaria amarilla, restableciendo el tránsito vehicular. Sin embargo, señaló que en el sector de la finca Guayabal la situación es más compleja.

“Hay bastante saturación de terreno, piedra, sedimentos y vegetación, por ende, esta se encuentra totalmente bloqueada, pero será nuestra prioridad continuar con las labores de remoción y recuperar la movilidad de esta vía”, precisó Ortíz.

Personal técnico y operativo de la Administración Municipal trabaja en la atención de la emergencia con los recursos disponibles. Aunque un primer derrumbe fue atendido oportunamente, en el segundo punto persiste una obstrucción total que ha impedido el tránsito normal por la zona.



Las autoridades locales y el Comité de Gestión del Riesgo recomendaron a los habitantes y transportadores transitar con precaución, seguir las recomendaciones oficiales y mantenerse informados a través de los canales de comunicación de la Alcaldía.

En Santander las fuertes lluvias que han caído recientemente mantienen en alerta a 14 municipios, según informó la Oficina de Gestión del Riesgo departamental. La situación preocupa por la posibilidad de deslizamientos en zonas montañosas y las crecientes de ríos y quebradas, que ya han ocasionado emergencias en varias localidades.

De acuerdo con los reportes oficiales, entre las zonas más críticas se encuentran El Palmar, Galán, Curití y Pinchote, donde los afluentes han registrado incrementos considerables en su caudal, generando riesgos para quienes transitan por las vías rurales y veredales.

En el corregimiento de Berlín, en jurisdicción de Tona, se advirtió además sobre la posibilidad de heladas que afectarían de manera directa los cultivos de papa y hortalizas, lo que podría impactar la economía campesina.