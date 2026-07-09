Habitante de calle asesinó a un hombre de la comunidad LGBTIQ+ en Medellín

La comunidad LGBTIQ+ sigue siendo objeto de violencia en Medellín y ahora un hombre que no ha sido identificado fue asesinado por un habitante de calle en el barrio La Candelaria, en donde se reportó el homicidio luego de un acto de intolerancia.

Lo que se ha podido conocer es que, al parecer, el victimario de nacionalidad venezolana y otros habitantes en situación de calle habían tenido algunos inconvenientes con el integrante de la comunidad LGBTIQ+ y por ello ya habían sido protagonistas de algunas rencillas.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, destacó que la rápida reacción de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá permitió la captura del agresor que quedó a disposición de las autoridades competentes.

"Gracias a la reacción de la policía, gracias también a las cámaras del 123, se le pudo hacer la trazabilidad a esta persona, se le pudo capturar, encontrar la ropa que tenía cuando hizo el homicidio, encontrar el arma", indicó el funcionario.



Hay que mencionar que el caso fue reportado por la misma comunidad que avisó el cuerpo del hombre tendido en plena vía pública y una vez las autoridades llegaron al sitio de la agresión, la víctima fue trasladada a un centro hospitalario en donde llegó sin signos vitales.

Varias organizaciones sociales le han pedido a las autoridades en la capital de Antioquia que se extremen medidas para proteger a la comunidad LGBTIQ+ que ha sido víctima de varias agresiones no solo en Medellín, sino en el resto de municipios del Valle de Aburrá.