En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Nueva EPS
Ayuda para Venezuela
Gabinete de De La Espriella
Guerra EEUU - Irán
#MundialEnBlu

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Habitante de calle asesinó a un hombre de la comunidad LGBTIQ+ en Medellín

Habitante de calle asesinó a un hombre de la comunidad LGBTIQ+ en Medellín

Al parecer, el victimario atacó a la persona con la que ya había tenido altercados en el pasado.

Arma blanca.jpg
AFP
Por: Felipe García Solano
|
Actualizado: 9 de jul, 2026

La comunidad LGBTIQ+ sigue siendo objeto de violencia en Medellín y ahora un hombre que no ha sido identificado fue asesinado por un habitante de calle en el barrio La Candelaria, en donde se reportó el homicidio luego de un acto de intolerancia.

Lo que se ha podido conocer es que, al parecer, el victimario de nacionalidad venezolana y otros habitantes en situación de calle habían tenido algunos inconvenientes con el integrante de la comunidad LGBTIQ+ y por ello ya habían sido protagonistas de algunas rencillas.

El secretario de Seguridad y Convivencia de Medellín, Manuel Villa, destacó que la rápida reacción de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá permitió la captura del agresor que quedó a disposición de las autoridades competentes.

"Gracias a la reacción de la policía, gracias también a las cámaras del 123, se le pudo hacer la trazabilidad a esta persona, se le pudo capturar, encontrar la ropa que tenía cuando hizo el homicidio, encontrar el arma", indicó el funcionario.

Lea también:

Canadiense capturado en Medellín.jpg
Antioquia

Canadiense capturado en Medellín intentaba realizar negocios criminales con el Clan del Golfo

RED NARCOTRÁFICO- POLICÍA NACIONAL.jpg
Antioquia

Desmantelan en Medellín red que enviaba droga a Europa y el Caribe: desde cárceles coordinaban rutas

Hay que mencionar que el caso fue reportado por la misma comunidad que avisó el cuerpo del hombre tendido en plena vía pública y una vez las autoridades llegaron al sitio de la agresión, la víctima fue trasladada a un centro hospitalario en donde llegó sin signos vitales.

Varias organizaciones sociales le han pedido a las autoridades en la capital de Antioquia que se extremen medidas para proteger a la comunidad LGBTIQ+ que ha sido víctima de varias agresiones no solo en Medellín, sino en el resto de municipios del Valle de Aburrá.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Antioquia

Medellín

LGBTI

Homicidios

Publicidad

Publicidad

Publicidad