Habla madre de joven que mató a su padrastro con un cuchillo: "Era muy agresivo"

Recientemente, un caso conmocionó a los residentes de Medellín luego de que se registrara un macabro asesinato hacia las 10:30 de la noche del pasado 28 de septiembre de 2025, en una urbanización de la comuna Robledo.

Las autoridades llegaron al lugar tras la llamada de una joven a la línea de emergencias 123, en la que relató lo ocurrido. Al verificar los hechos, la Policía encontró el cuerpo sin vida de un hombre dentro de la vivienda.

La joven, en medio del impacto, confirmó que se trataba de su padrastro y condujo a los uniformados hasta las escaleras internas de la casa, donde yacía el cadáver.



Madre relató agresiones antes del asesinato en Medellín

La madre de la joven contó que llevaba cuatro años conviviendo con Fernando Enrique Cadavid en la urbanización del sector La Campiña, en Robledo. Precisamente en ese lugar, su hija de 22 años terminó con la vida de su padrastro al propinarle varias puñaladas en el pecho y el abdomen, según confesó ella misma a las autoridades.

De acuerdo con los testimonios, todo ocurrió después de que el hombre llegara en estado de embriaguez y golpeara de manera violenta tanto a su hijastra como a su pareja. La madre relató que Cadavid, al inicio de la relación, solía mostrarse cariñoso, pero con el tiempo se transformaba cuando bebía. “Ya había presentado episodios de agresión, sobre todo con insultos, y una vez me pegó, pero no como lo hizo este domingo”, afirmó en declaraciones a un medio local.



Además, confesó que nunca lo había denunciado porque buscaba proteger su empleo e imagen, aunque reconoció que esa decisión estuvo a punto de costarle la vida a ella y a su hija.



Lo que ocurrió la noche del 28 de septiembre en Robledo

Según versiones preliminares, Cadavid llegó a la vivienda cerca de las 10 de la noche, insultando a la mujer y a su hija. La joven intentó intervenir, pero también fue golpeada. Al intentar huir, el hombre la alcanzó y le propinó una patada brutal en el rostro. La joven, que tenía un cuchillo en la mano, se defendió y lo atacó, causándole varias heridas mortales.

Tras el hecho, fue la misma joven quien llamó al 123 para reportar lo sucedido. Cuando la Policía arribó, ella abrió la puerta y señaló el lugar donde estaba el cuerpo. “En el lugar se encontraba la hijastra, quien es la responsable de los hechos y manifestó que su padrastro era muy agresivo, había llegado a la vivienda a golpearla a ella y a su mamá, motivo por el cual se defendió con un cuchillo”, confirmaron las autoridades.

La Fiscalía ahora deberá determinar si se trató de un homicidio en defensa propia o de un homicidio simple. Mientras tanto, la madre de la joven continúa recuperándose de las heridas ocasionadas por Cadavid durante la brutal golpiza.