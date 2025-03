Habrá reunión en Bogotá para tratar de levantar paro minero en Nordeste de Antioquia

Aunque este miércoles se espera definir el futuro del paro minero en Antioquia por una reunión en Bogotá, se han reportado enfrentamientos entre los que protestan y los conductores que llevan dos días varados por los bloqueos en el Nordeste y Magdalena Medio.

Y es que se cumple el tercer día del paro minero por la inconformidad que tienen hace varios meses por cómo se están haciendo los procedimientos de la fuerza pública como la destrucción de maquinaria, en donde se mantienen los cierres en el sector Porcesito que comunica a Medellín con el Nordeste y Magdalena antioqueño, y, además, en la vía Sofía - Yolombó, donde los mineros se encuentran bloqueando el paso de vehículos.

Esa situación ha generado que otras personas que quedaron en medio de la protesta, se desesperen y se haya reportado confrontaciones entre los mineros y los afectados que se dirigían a Medellín.

Yarley Marín, presidente de la mesa minera Segovia-Remedios, le confirmó a Blu Radio que hoy estarán en reuniones en Bogotá buscando llegar a un acuerdo para acabar con el paro en el departamento de Antioquia.

“Que ya nos respondieron y nos dieron agenda para trabajar unos puntos con el Ministerio de Defensa, Minas y el de Interior. O sea, el Gobierno Nacional no sabe cuáles son nuestras exigencias y esperamos que tengamos acciones concretas frente al tema de los operativos que estamos discutiendo. No en que no se hagan, sino en la forma”, agregó.

Mientras estas reuniones se llevan a cabo, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, afirmó en su cuenta de X que, “es comprensible que algunos mineros se manifiesten y tengan inconformismos, pero NO es por las vías de hecho, afectando la movilidad y productividad de Antioquia”.

Explicó el mandatario que los pedidos de los mineros tienen una competencia que está en un escritorio en Bogotá, pero que, “esa tarea les quedó grande, el brazo centralizador es incapaz de resolver las demandas de los territorios”.

Finalmente, sobre lo que sucede con la Gobernación de Antioquia, Marín le confirmó a Blu Radio que sobre el mediodía se analizará la propuesta del ente departamental para que los cierres en las vías se hagan de manera intermitente para permitir el transporte de personas y comercio por la zonas bloqueadas.