Helicóptero aterrizó de emergencia en Zaragoza, Antioquia, por falla mecánica

Este martes se registró un nuevo hecho que afecta a a la Fuerza Pública en Antioquia. Esta vez, en la subregión del Bajo Cauca, pero no por alteraciones de orden público.

Se trata de un helicóptero HUEY del Ejército que adelantaba labores en la zona, cuando su piloto tuvo que realizar maniobras de aterrizaje de emergencia en el sector conocido como Saltillo, en jurisdicción del municipio de Zaragoza. Por lo pronto, se conoció que la tripulación no se encuentra herida por la situación.

Según confirmaron las autoridades, la falla mecánica se presentó porque el sistema detectó problemas hidráulicos, motivo por el que se precipitó a tierra de manera controlada. A esta hora en el sitio ya hacen presencia tropas de la Brigada 11 del Ejército, para asegurar la zona.

El alcalde de esta localidad, Andrés Emilio Luján, manifestó que los hechos se registraron a 12 minutos del casco urbano y que fue la misma comunidad del sector la que reportó a las autoridades, para saber si se debía a una situación de orden público o a otra causa.

“Lo que tenemos entendido es que fue un aterrizaje de emergencia, previniendo de pronto algo mayor. No pasó pues nada gracias a Dios, el reporte que tengo es porque la comunidad que estaba allá me llamó a decirme, aterrizaron en la orilla. Hay otro helicóptero sobrevolando custodiando”, detalló el mandatario.