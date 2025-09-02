Publicidad

Publicidad

Publicidad

En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Ley de financiamiento
Juliana Guerrero
Metro de Bogotá
Valeria Afanador
Selección Colombia

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Helicóptero aterrizó de emergencia en Zaragoza, Antioquia, por falla mecánica

Helicóptero aterrizó de emergencia en Zaragoza, Antioquia, por falla mecánica

Las autoridades apoyaron la situación con otra aeronave, que realiza sobrevuelos en ese sector para brindar seguridad a la tropa en el sitio.

Helicóptero del Ejército Nacional de Colombia.
Helicóptero del Ejército Nacional de Colombia. Imagen de referencia.
Foto: AFP
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: septiembre 02, 2025 04:41 p. m.

Este martes se registró un nuevo hecho que afecta a a la Fuerza Pública en Antioquia. Esta vez, en la subregión del Bajo Cauca, pero no por alteraciones de orden público.

Se trata de un helicóptero HUEY del Ejército que adelantaba labores en la zona, cuando su piloto tuvo que realizar maniobras de aterrizaje de emergencia en el sector conocido como Saltillo, en jurisdicción del municipio de Zaragoza. Por lo pronto, se conoció que la tripulación no se encuentra herida por la situación.

Según confirmaron las autoridades, la falla mecánica se presentó porque el sistema detectó problemas hidráulicos, motivo por el que se precipitó a tierra de manera controlada. A esta hora en el sitio ya hacen presencia tropas de la Brigada 11 del Ejército, para asegurar la zona.

El alcalde de esta localidad, Andrés Emilio Luján, manifestó que los hechos se registraron a 12 minutos del casco urbano y que fue la misma comunidad del sector la que reportó a las autoridades, para saber si se debía a una situación de orden público o a otra causa.

“Lo que tenemos entendido es que fue un aterrizaje de emergencia, previniendo de pronto algo mayor. No pasó pues nada gracias a Dios, el reporte que tengo es porque la comunidad que estaba allá me llamó a decirme, aterrizaron en la orilla. Hay otro helicóptero sobrevolando custodiando”, detalló el mandatario.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Noticias de hoy

Antioquia