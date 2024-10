Hijo del compositor Silvio Brito denunció presunta estafa en Feria Empresarial de Apartadó

Silvio de Jesús Brito, hijo del cantante de vallenato Silvio Brito, denunció haber sido afectado por la organización de la Feria Empresarial Económica Popular de Apartadó, la cual se llevó a cabo en la plazoleta de la alcaldía del municipio. El artista le indicó a Blu Radio que fue contratado por dos días para tocar en tal evento, pero que al llegar, presuntamente, se encontró con varias problemáticas de logística donde no había el sonido, ni la infraestructura prometida para su presentación musical y tampoco los recursos necesarios para llevar a cabo un evento público de esa magnitud.

El cantante mencionó que, al parecer, al llegar al evento se percató que no era el único afectado pues varios emprendedores tuvieron supuestamente bajas en sus ventas debido a que no se tenía el aforo que se tenía presupuestado. Debido a esto, el cantante solicitó un adelanto de su presentación, sin embargo, este no le habría sido pagado a cabalidad.

Además, el cantante indicó que se encuentra varado con su agrupación musical de aproximadamente 14 músicos en el municipio de Apartadó y que, al parecer, no se le facilitó los recursos del transporte para devolverse a Barranquilla, ni la alimentación necesaria o la hotelería correspondiente de parte de la organización.

"Es difícil que te hagan algo así. Ver a mis muchachos y todo mi equipo de trabajo en esta situación, realmente me partió el alma. Y este señor no hizo la gestión de la manera correcta. Yo perdí alrededor de unos 15 millones, 16 millones de pesos. Más la afectación a mi agrupación. Y verlos en esta situación, sin alimentos, es muy difícil. Y esto es algo que yo tengo metido en el corazón y me duele muchísimo", relató el artista.

Brito mencionó que, presuntamente, personas que trabajaron en la logística también se vieron afectadas y que por el momento, según el artista, reporta una perdida de casi 16 millones de pesos debido a que no se le ha saldado la totalidad de lo prometido y sólo se le ha entregado dos millones de pesos.

Debido a la polémica suscitada en la subregión, Blu Radio se comunicó con Wiston Berrio, organizador del evento y SEO de la marca 'Talento Unificado', para conocer su versión e indicó que al inicio el evento estaba unido junto a un Festival de Vallenato Infantil de la subregión, pero que en último momento se terminó desligando de la organización generando que este no tuviera los mismos recursos para solventar los gastos de la feria. Asimismo, menciona que, al parecer, las fallas del evento también se deben a problemas de logística, y a que no se tuvo el aforo, ni la visibilización que se tenía pensada.

"Digamos que no logramos el ejercicio listo, pues por medios de anticipos que no pudimos entregarle a tiempo, porque yo también, pues digamos que confiado de otro aliado que iba e iba a aportar ese recurso no se dio. Entonces digamos que no me instalaron sonido, no me instalaron en la tarima principal y eso fue el desenlace donde digamos que empezó pues como la problemática", indicó Berrío.

Ante esta situación, la subregión se encuentra dividida de opiniones pues según el artista no hubo un correcto proceder de parte de la organización para llevar a cabo la logística adecuada para un evento con tales estándares, y por parte de la organización indican que a pesar de que hubo fallas de articulación en el evento, realizaron los esfuerzos pertinentes para llevar a cabo la feria y que se encuentran haciendo lo posible para solventar la situación.

Vale la pena aclarar que a pesar de que el evento se llevó a cabo en la plazoleta de la alcaldía de Apartadó, ni los artistas, ni la contratación del personal de logística fue llevada a cabo por la administración local.