Hombre se disfrazó de policía para robar un vehículo en Medellín: fue enviado a la cárcel

Pese a que las cifras de hurto van a la baja en la ciudad, siguen ocurriendo casos que generan indignación en la comunidad. Esta vez fue el de un hombre que se disfrazó de policía para robar un vehículo en Medellín. Según reveló la Fiscalía, el falso uniformado detuvo el automotor y permitió que un tercero intimidara al conductor con un arma de fuego.

Las autoridades de la capital antioqueña sorprendieron en flagrancia a Carlos Julián Pinzón Hernández, de 37 años de edad, en el barrio Belalcázar de Medellín cuando se movilizaba en un vehículo hurtado minutos antes, el cual está valorado comercialmente en 140 millones de pesos.

Al momento de su captura, los uniformados que adelantaron el procedimiento evidenciaron que Pinzón Hernández vestía una chaqueta reflectiva, un pantalón verde oliva, un cinturón multipropósito, una tonfa y una gorra; todas las prendas de uso exclusivo de la Policía Nacional.

Según reveló la Fiscalía, el hombre se habría hecho pasar como patrullero para detener la marcha del automotor y permitir que un tercero, vestido de civil, intimidara al conductor con un arma de fuego y se apropiara del rodante, aunque fuese sorprendido apenas metros más adelante.



Por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de control de garantías le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión, como presunto responsable de utilización ilegal de uniformes e insignias y hurto calificado y agravado.

Durante las audiencias concentradas el investigado no se allanó a los cargos imputados por un fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, URI.