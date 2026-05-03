Hombres armados hirieron a pareja e incineraron su camioneta en vía San Rafael - Guatapé

Una pareja de esposos fue atacada a tiros y su camioneta fue completamente incinerada en zona rural del municipio de San Rafael, Oriente del departamento, según confirmó la Policía Antioquia.

De acuerdo con las autoridades, las víctimas son un hombre de 34 años, quien presentó una herida por proyectil en la pantorrilla derecha que requirió once puntos de sutura, y su esposa de 32 años, también lesionada durante el ataque. Ambos fueron trasladados a un centro asistencial en el municipio de Guatapé, donde reciben atención médica.

Según el reporte oficial, en el lugar de los hechos fue hallada una camioneta tipo Ford Ranger, modelo 2012, de color blanco, completamente reducida a cenizas y con múltiples impactos de arma de fuego. El vehículo fue localizado en la vereda Farallones, sobre la vía que conecta a Guatapé con San Rafael.

Un vehículo incinerado en la vía entre los municipios de Guatapé y San Rafael generó temor en el Oriente antioqueño. Los ocupantes lograron salir ilesos tras una persecución por parte de hombres armados, al parecer en un intento de hurto. El Ejército hizo presencia en la zona. pic.twitter.com/He9nFFmfZ5 — Blu Antioquia (@BLUAntioquia) May 3, 2026

Las circunstancias del caso indican que la pareja se movilizaba por este corredor vial luego de salir de unas cabañas ubicadas en inmediaciones de la hidroeléctrica de EPM. En ese trayecto, fueron interceptados por varios sujetos con armas de largo alcance, quienes vestían prendas oscuras y portaban pasamontañas.



Los atacantes, de acuerdo con la información oficial, abrieron fuego contra el vehículo, obligando a sus ocupantes a detener la marcha y descender. Tras el ataque, los agresores huyeron hacia una zona boscosa cercana.

En medio del temor por lo sucedido, las víctimas lograron salir del lugar por sus propios medios y posteriormente fueron auxiliadas por un ciudadano que se desplazaba en motocicleta. Por lo pronto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.