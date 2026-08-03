Hospital de Caldas, Antioquia, suspendió contratación con anestesiólogos y les debe $1.100 millones

El gremio de anestesiólogos en Antioquia anunció que no seguirán prestando más sus servicios en el Hospital San Vicente de Paúl del municipio de Caldas por altas deudas. No obstante,dejaronclaro que fue el mismo centro asistencial quien les comunicó oficialmente la decisión.

A través de un comunicado, los especialistas de Anestesiar, que llevan prestando sus servicios por más de 15 años, indicaron que el centro asistencial les adeuda más de $1.100 millones.

Sin embargo, fue la misma institución de salud de carácter público la que les informó de manera oficial que no iba a renovar el contrato para prestar los servicios de anestesiología.

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"Constituye un grave agravio no solo para nuestro sindicato sino también para la calidad de la atención anestésica en la región”, manifestó Anestesiar en su comunicado.

También, pidieron en el pronunciamiento a todos los anestesiólogos del país y a las organizaciones del sector para que expresen su solidaridad gremial absteniéndose de prestar este servicio ya sea de manera directa o a través de terceros con ese hospital del sur del Valle de Aburrá.

Ya en meses anteriores la misma organización había llegado a suspender por varias horas sus labores en esta institución por las mismas millonarias deudas y faltas de acuerdos en pago. La situación pone en riesgo procedimientos quirugicos para pacientes no solo de esa zona de la subregión metropolitana, sino también de otras localidades del Suroeste del departamento que acuden a este centro asistencial por su nivel de complejidad.