ICBF cuestiona el actuar del Hotel Gotham en Medellín mientras restablece derechos de las menores

La directora general del ICBF, Astrid Cáceres, se refirió al caso en donde dos menores de 12 y 13 años fueron halladas en compañía de un hombre proveniente de Estados Unidos en el Hotel Gotham de la comuna El Poblado.

En dicho caso ya hay evidencia de un proceso de restablecimiento de derechos y acompañamiento a las menores de edad. Precisamente, sobre las denuncias de casos de explotación sexual, Astrid Cáceres manifestó que no hay que esperar que los casos ocurran.

"Así sea una sospecha, es importante que nos la reporten, no necesitamos pruebas sobre la explotación sexual y comercial, el solo hecho de una circunstancia que llama la atención nos invita a hacer una reacción ciudadana y una reacción institucional", señaló Cáceres.

Desde el ICBF reiteran que el Código Penal Colombiano establece una pena de 14 a 25 años de prisión para, "el que directamente o a través de tercera persona, solicite o demande realizar acceso carnal o actos sexuales con persona menor de 18 años, mediante pago o promesa de pago en dinero, especie o retribución de cualquier naturaleza”.

Publicidad

Sobre las actuaciones de la administración del Hotel Gotham, afirman que debió primar el sentido de corresponsabilidad y debida diligencia en la protección de las niñas víctimas. En consecuencia, la responsabilidad de la empresa no es solo impedir el ingreso de las niñas víctimas, sino también denunciar las situaciones presentadas que, de no ser por un reporte ciudadano, quizá no se hubiesen conocido.

Finalmente, hicieron un llamado a las autoridades territoriales para recordarles que cuentan con herramientas para formar a sus equipos, para trabajar este tema y para emitir alertas tempranas.