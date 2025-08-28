Ilegales instalaron cilindro de gas con explosivos en la vía a Ituango, Antioquia

Las autoridades intentan desactivar un cilindro de gas cargado de explosivos en la vía que comunica a la central Hidroituango, es el segundo hecho similar en menos de cinco días en carreteras en la misma vía, que fue desactivado por miembros del Ejército Nacional.

Soldados del Batallón de Infantería N.º 10 de la Cuarta Brigada adelantan una maniobra para retirar este explosivo que fue instalado exactamente sobre la vía que conecta el municipio de San Andrés de Cuerquía con el corregimiento Valle de Toledo, hacia Ituango.

La vía a esta hora permanece cerrada de manera preventiva para proteger a la población civil, a las tropas y a los activos estratégicos de la Nación.

Las autoridades señalaron que con estos actos terroristas pretenden afectar a la población más vulnerable, que diariamente transitan para ir a trabajar o los niños a sus escuelas en esa zona norte de Antioquia, donde operan el Clan del Golfo y las Disidencias Farc.

“Es así como se deja ver la grave violación a los derechos humanos por parte de estos grupos armados organizados, así como la infracción al principio de distinción en el marco del DIH, por quienes afirman luchar por el pueblo y al final es a quienes afectan directamente”, afirmó el comunicado del Ejército.