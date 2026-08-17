Inadmiten a tres estadounidenses en aeropuerto de Rionegro por presuntos fines de explotación sexual

Migración Colombia impidió el ingreso al país de tres estadounidenses, uno de ellos con alerta Ángel Watch, por el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, Antioquia. Las autoridades determinaron que su visita tenía fines de explotación sexual.

En las últimas horas, dos ciudadanos provenientes de Estados Unidos fueron inadmitidos en el aeropuerto José María Córdova de Rionegro, luego de que los oficiales evidenciaran, durante las entrevistas migratorias, que el propósito de su visita era hacer turismo con fines de explotación sexual.

Así lo confirmó la entidad del Gobierno nacional, que también detectó a otro extranjero de la misma nacionalidad, quien registraba una alerta en la plataforma Ángel Watch. Esta es una notificación internacional emitida por el Gobierno de Estados Unidos que advierte en tiempo real cuando una persona con antecedentes o condenas por delitos sexuales contra menores de edad aborda un vuelo o intenta ingresar a otro país.

Este año, Migración Colombia ha impedido el ingreso al país, por esa causa, a 113 personas en Antioquia y a más de 150 en todo el territorio nacional, según datos de la entidad.



Ofensiva contra la explotación sexual continúa

Aunque las autoridades continúan con los controles, un reporte relevante corresponde a la Feria de las Flores, que entre el 27 de julio y el 9 de agosto dejó un balance de 558 vuelos internacionales y 1.101 ciudadanos verificados mediante una herramienta de consulta internacional sobre posibles casos de explotación infantil. Además, otros 898 extranjeros fueron revisados en bases de datos de la Policía Internacional.

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Según destacó la Alcaldía, estas acciones permitieron detectar 22 casos de inadmisión de ciudadanos extranjeros por diferentes motivos, entre ellos reportes asociados con explotación sexual, turismo sexual, pornografía infantil y situaciones que involucraban a menores de edad.

Durante las dos semanas se realizaron 135 campañas para prevenir la explotación sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes, además de 44 jornadas pedagógicas contra el hurto y otros delitos. En total, 1.756 personas recibieron información sobre turismo seguro y prevención.

Asimismo, las autoridades verificaron 166 establecimientos y viviendas destinados al alojamiento turístico, entre hoteles, hostales y apartamentos con alquileres inferiores a 30 días, con el propósito de comprobar que cumplieran los requisitos para operar.