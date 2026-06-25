Inadmiten productores de contenido para adultos que intentaban ingresar al país por Medellín

Apenas 24 horas después de haber sido rechazados en el Aeropuerto El Dorado de Bogotá, un grupo de ciudadanos estadounidenses volvió a intentar ingresar a Colombia por una terminal en Antioquia.

Sin embargo, el resultado fue el mismo: la autoridad migratoria les cerró nuevamente las puertas del país. La situación se registró en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, donde 10 de los 21 integrantes iniciales, de una producción audiovisual para adultos fueron inadmitidos tras aterrizar en un vuelo procedente de Miami.

Según estableció Migración Colombia, los viajeros pretendían desarrollar actividades comerciales relacionadas con la producción de estos contenidos sin contar con los permisos exigidos por la legislación colombiana.

Las investigaciones adelantadas durante los controles migratorios permitieron establecer que la producción contemplaba desplazamientos y estadías en ciudades como Medellín y Cartagena, además de la realización de grabaciones para una plataforma de suscripción especializada en transmisiones en vivo y contenidos de carácter sexual explícito.



"La medida se adoptó, además, por incumplimiento de los requisitos de ingreso, entre ellos la ausencia del permiso correspondiente para desarrollar actividades distintas al turismo, así como por comportamientos irrespetuosos frente a la autoridad migratoria", mencionó Paola Salazar, directora de la Regional Antioquia - Chocó de Migración Colombia.

La funcionaria también informó que durante los procedimientos tanto Medellín como en la capital del país, algunos integrantes de la producción protagonizaron comportamientos irrespetuosos contra funcionarios de la entidad y alteraciones al orden en las áreas destinadas para la verificación de su situación migratoria por lo que se sumó como otra causal de inadmisión.