Incautadas en una bodega más de 130.000 cajetillas de cigarrillos en Antioquia

Las autoridades en el departamento antioqueño continúan su ofensiva en contra del contrabando de mercancía. Se dio a conocer una importante incautación de mercancía que estaría lista para ser distribuida en el departamento, incluyendo Medellín.

El operativo se llevó a cabo en el barrio Belén San Bernardo, en el suroccidente de la ciudad, hasta allí llegaron hombres de la Policía del Valle de Aburrá y de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera. La mercancía estaba almacenada en una bodega en este sector de Medellín.

El cargamento de cigarrillos es de procedencia extranjera y fue decomisado un total de 133.000 cajetillas, que de acuerdo con el reporte entregado por las autoridades estaría avaluado comercialmente en más de 1.300 millones de pesos. El capitán Jonh Eddison Mejía Méndez Jefe División de Control Operativo Medellín.

“La aprehensión de 133.000 cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera, avaluadas comercialmente en mil trescientos millones de pesos, las cuales no contaban con los documentos que acreditaran su legal ingreso al país y eran almacenadas de manera ilegal al interior de una bodega en el barrio Belén de San Bernardo”.



Este resultado genera un impacto directo y positivo para el Estado colombiano, pues recordemos que el impuesto al consumo de cigarrillos constituye una fuente importante de financiación para sectores como el de la salud, el deporte y algunos programas de educación.

De igual forma, contribuye al fortalecimiento de la economía formal, a la sostenibilidad de las finanzas públicas y a la reducción de las distorsiones del mercado causadas por el contrabando, garantizando condiciones de competencia leal y la correcta destinación de recursos para programas de inversión y gasto social.