Incautan más de 186.000 cigarrillos de contrabando en Bello, Antioquia. Según la Gobernación, este año se han aprehendido más de 869 mil cajetillas de cigarrillos en el departamento por no contar con permisos ni pagar los impuestos requeridos.

Un operativo conjunto entre la Policía Fiscal y Aduanera (POLFA) y la Dirección de Rentas Departamentales de Antioquia permitió en las últimas horas la incautación de 185.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando, avaluadas en más de $1.160 millones, que eran almacenadas en una bodega clandestina del barrio El Carmelo, en Bello.

Según las autoridades, la mercancía, de diferentes marcas y fabricada en Estados Unidos y Paraguay, habría ingresado ilegalmente al país, evadiendo el pago de impuestos y la documentación exigida para su comercialización.

Las investigaciones continúan para identificar y judicializar a los responsables de la red de contrabando. El teniente coronel Julián Gil, comandante Operativo de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá.



Los cigarrillos eran almacenados para su posterior distribución en tiendas y establecimientos comerciales de diferentes comunas de Medellín y otros municipios del área metropolitana. La mercancía quedó a disposición de las autoridades competentes, que adelantarán los trámites administrativos y judiciales correspondientes.

De acuerdo con el Grupo Operativo Anticontrabando de Antioquia, en lo corrido de 2026 ya se han incautado más de 869.000 cajetillas de cigarrillos ilegales en el departamento. Las autoridades reiteraron el llamado a comerciantes y consumidores para adquirir únicamente productos legales, con el fin de evitar sanciones y contribuir a la protección del comercio formal.

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Vale la pena mencionar que el operativo se desarrolló en el marco de la estrategia “Feria Segura”, con la que las autoridades buscan evitar el fortalecimiento de las economías ilegales durante la Feria de las Flores.