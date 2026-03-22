Incautaron en Sabaneta dos toneladas de marihuana que Los Triana le compraron a disidencias en Cauca

En un operativo conjunto entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación, fueron incautadas dos toneladas de marihuana en el municipio de Sabaneta, sur del Valle de Aburrá, en un resultado que para las autoridades “representa un fuerte golpe contra el crimen organizado" en esta subregión que rodea a la capital antioqueña.

De acuerdo con el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, el cargamento pertenecía al Grupo de Delincuencia Organizada ‘Los Triana’ y tenía como destino el área metropolitana, donde pretendía ser distribuido ”para fortalecer economías ilegales y expandir redes de narcotráfico”.

Las investigaciones indican que la droga había sido adquirida en el departamento del Cauca a estructuras criminales en esa región, específicamente la organización ‘Dagoberto Ramos’ de las disidencias, al servicio de alias ‘ Iván Mordisco’, lo que evidencia conexiones entre distintos grupos ilegales en el país.

El operativo permitió evitar la circulación de miles de dosis de marihuana en las calles, “debilitando las finanzas del crimen organizado, afectando directamente sus estructuras y su capacidad de expansión”, destacó el Ministro.



Las autoridadesresaltaron que este resultado hace parte de la ofensiva sostenida contra el narcotráfico y las estructuras criminales que operan en Antioquia, reiterando su compromiso de seguir cerrando corredores del delito y fortaleciendo la seguridad en la región.

“Este resultado operacional impacta de manera directa las finanzas de estas organizaciones delincuenciales y evita la distribución de miles de dosis en las calles del país”, destacó a su turno el director de la Policía, general William Rincón. Este operativo se suma a otras incautaciones a las disidencias en otras regiones del país, como el Meta y el mismo Cauca.

𝟐 𝐓𝐎𝐍𝐄𝐋𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐃𝐄 𝐌𝐀𝐑𝐈𝐇𝐔𝐀𝐍𝐀 𝐈𝐍𝐂𝐀𝐔𝐓𝐀𝐃𝐀𝐒 𝐄𝐍 𝐒𝐀𝐁𝐀𝐍𝐄𝐓𝐀: 𝐆𝐎𝐋𝐏𝐄 𝐃𝐈𝐑𝐄𝐂𝐓𝐎 𝐀𝐋 𝐆𝐑𝐔𝐏𝐎 𝐃𝐄𝐋𝐈𝐍𝐂𝐔𝐄𝐍𝐂𝐈𝐀𝐋 ‘𝐋𝐎𝐒 𝐓𝐑𝐈𝐀𝐍𝐀’ 𝐀𝐋 𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐀𝐋𝐈𝐀𝐒 ‘𝐌𝐎𝐑𝐃𝐈𝐒𝐂𝐎’



Dimos un golpe contundente al crimen… pic.twitter.com/o5I80hKAAb — Pedro Arnulfo Sanchez S. Orgullosamente Colombiano (@PedroSanchezCol) March 22, 2026