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Incautaron en Sabaneta dos toneladas de marihuana que Los Triana le compraron a disidencias en Cauca

Según el ministro Pedro Sánchez, fue adquirido a las disidencias ‘Dagoberto Ramos’, al mando de Iván Mordisco, lo que evidencia “la conexión entre economías ilícitas y redes criminales”.

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