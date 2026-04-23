Indignación en Medellín: dos estudiantes menores de edad se fueron a los golpes en vía pública

Los enfrentamientos a golpes entre estudiantes y menores de edad en la ciudad de Medellín es una problemática que se ha venido evidenciando cada vez más en la ciudad y son las redes sociales el epicentro de estas publicaciones que cada vez generan más debate e indignación entre la comunidad.

En esta oportunidad se trata de un video que circula en la red social X, donde se puede observar a dos mujeres, menores de edad y con el uniforme del colegio en el que estudian, protagonizan un violento enfrentamiento a golpes, en medio de la calle y ante la mirada de varias personas en el lugar.

En las imágenes se puede observar como estas dos chicas se sujetan una a la otra del cabello y se dan puños entre sí, especialmente en la cabeza. Incluso se golpean contra un carro que está estacionado en el lugar, luego vienen las patadas entre ambas y finalmente terminan en el piso, en medio de la vía.

Sin embargo lo que ha llamado poderosamente la atención de quienes han visto el video, es la forma en la que los testigos de este hecho, que son en su mayoría estudiantes del mismo colegio, y algunos adultos a las afueras de sus casas, no hacen absolutamente nada por detener la pelea por el contrario las alientan para que continúen con el enfrentamiento y graban con sus celulares.



Recordemos que, recientemente, la Alcaldía de Medellín lanzó una estrategia que prioriza principalmente los entornos educativos de algunos barrios del Valle de Aburrá, que han sido identificados previamente por el riesgo de riñas y violencia juvenil. particularmente con peleas a machete.

Desde Blu Radio, contactamos a la Secretaría de Educación de Medellín para conocer su postura frente a este reciente hecho de violencia juvenil. Lo que nos indicaron es que de momento no hay un pronunciamiento oficial por parte de la institución educativa ni de la misma secretaría.