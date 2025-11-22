Intentó asaltar, pero fue baleado por la persona a la que pretendía robar: quedó en video

Un intento de atraco en el municipio de Bello, Antioquia, terminó con el presunto delincuente herido luego de que la propia víctima reaccionara con un arma de fuego. El episodio, captado por cámaras de seguridad, se ha viralizado en redes sociales y ha generado una intensa discusión sobre la seguridad ciudadana y la justicia por mano propia.

El caso ocurrió en el sector Las Vegas, donde un grupo de hombres compartía bebidas en la terraza de un establecimiento comercial. La tranquilidad del encuentro se vio interrumpida cuando un sujeto armado se aproximó y amenazó directamente a uno de ellos, exigiéndole entregar las joyas que llevaba puestas.

En la grabación se observa que la víctima se pone de pie y, aparentemente, se retira un reloj de la muñeca. En lugar de entregarlo, lo deja caer al suelo y se aparta unos pasos. Ese movimiento le permitió intentar sacar un arma de fuego que llevaba consigo. El asaltante, al notar la reacción, huyó rápidamente del lugar, pero mientras se alejaba recibió varios disparos efectuados por el hombre al que pretendía robar.

Según información proporcionada por las autoridades locales, el delincuente logró escapar en compañía de un cómplice que lo esperaba en un vehículo cercano. Sin embargo, minutos más tarde, personal médico de una clínica del Valle de Aburrá reportó el ingreso de un hombre con heridas de bala.



Tras verificar la información, se confirmó que se trataba del mismo individuo involucrado en el frustrado robo, quien quedó bajo custodia policial mientras recibe atención médica. Por ahora, no se ha revelado la identidad del presunto asaltante ni su estado de salud.