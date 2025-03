Investigan cuatro hipótesis sobre la muerte del líder social y minero Jaime Gallego

La caravana que había sido programada para la tarde de este lunes para acompañar el cuerpo del líder social Jaime Gallego desde Medellín y hasta el Nordeste de Antioquia tuvo que posponerse para la madrugada de este martes, luego de que Medicina Legal entregara su cuerpo a la funeraria.

Por ello, se prevé que su eucaristía será a las 3:00 de la tarde y quienes asistan harán un homenaje en su nombre con vestimenta, pañuelos y globos blancos.

Mientras tanto, las autoridades avanzan en las investigaciones para dar con los responsables del crimen y aunque hay por lo menos cuatro líneas investigativas o hipótesis, se sostiene que los señalados son integrantes del Clan del Golfo, como lo confirmó el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía Antioquia.

"Hasta el momento la investigación y todo lo que tenemos nosotros apunta hacia la estructura Clan del Golfo, presunto responsable de este hecho y esperamos que en el transcurso del día a la tarde pues se recepcione su liderazgo, pues se presentan estos hechos, si es muy posible, pero las líneas de investigación en su momento no dejan de ser cuatro líneas e hipótesis que estamos mirando", detalló Rico.

También será clave el testimonio del escolta, Didier Berrío, quien aportaría información a las autoridades este lunes para avanzar en las investigación, según indicó la Policía.

Desde la Mesa Minera Segovia-Remedios no solo pidieron justicia por el caso del conocido como ‘Mongo’, sino que narraron que han hecho por lo menos 33 denuncias por acciones en contra de los mineros ancestrales e informales de la zona, incluyendo panfletos amenazantes que les han llegado en el pasado. Solo para el caso de Gallego había denunciado 23 amenazas en su contra.

"Nosotros tenemos demandas por contaminación ambiental, por la multinacional, denuncias contra la Policía, conflictos que nos han llegado en tiempos pasados. Nosotros tenemos alrededor de 33 denuncias que hemos hecho ante la fiscalía y todavía realmente no sabemos por qué esas investigaciones no han avanzado. Lo único que avanza es el señalamiento y la estigmatización hacia los dineros", indicó en Mañanas Blu 10 AM Yarley Marín, vicepresidente de la mesa.

Además, como lo confirmó la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), Jaime Gallego no solo era sobreviviente de la masacre de Segovia, sino que impulsó la acreditación colectiva de la Mesa Minera en el Caso 08 de esa jurisdicción, un proceso que investiga, juzga y sanciona los crímenes cometidos por la fuerza pública, en colaboración con grupos paramilitares o terceros civiles, y que sigue activo.