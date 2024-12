Joven cumple más de 90 horas desaparecido en Medellín: familia denuncia extorsiones

Delincuentes estarían haciéndose pasar por miembros de la Fuerza Pública para aprovecharse del presunto secuestro de Juan Pablo Jiménez Gómez, un joven de 22 años, estudiante de eventos deportivos, que fue visto por última vez el 13 de diciembre en la comuna 7, Robledo, cuando iba en camino a un estudio de grabación musical a reunirse con unos amigos.

Según relata su madre, Marisol Gómez, el joven fue visto saliendo del conjunto donde vivía camino al estudio, a las 11:00 de la noche, sin embargo, Juan Pablo nunca llegó. Situación que le hace pensar a sus familiares que quizás su hijo pudo ser secuestrado .

“Yo siento que Juan Pablo está retenido porque nunca se me ha despegado más de un día. Ósea, nunca, él siempre me avisa. Juan Pablo no sale casi para ningún lado, siempre se la pasa ahí en la casa y por eso digo, Juan Pablo no está bien, alguien lo tiene retenido, porque él ya me hubiera dado razón, ese celular no lo prende desde el sábado a la 1:00 de la mañana, o sea, desde las 11:00 hasta la 1:00, en dos horas le apagaron el celular”, expresó su madre.

Su progenitora ha denunciado que personas se estarían haciendo pasar por integrantes de la Fuerza Pública y por grupos guerrilleros para extorsionar a la familia que ha buscado incesantemente al joven.

“Uno del Ejército me llama y me dice, es que lo encontraron, que estaba bajo los efectos de la escopolamina, que estaba sin zapatos, sin celular, pero que lo tenían en el grupo del comando del Distrito del Ejército. Yo me fui para la Brigada Cuarta a buscarlo, y me dijeron, que no es posible, porque ahí solamente atienden a hijos del Ejército, o personas que trabajen ahí, así que esta información no es cierta", explicó Marisol.

“Sin embargo, yo le continuaba diciendo al tipo que me estaba diciendo, que lo tenía, que me lo entregara, y él me dijo que solamente le mandara 47.500 pesos para un formulario, para poder hacer la entrega. Después, me llama un agente de la guerrilla diciendo que lo tiene, entonces yo le dije, que ya me habían sacado la piedra, porque me llamaban de todos lados, y le dije, bueno, si usted me manda una foto yo le voy a creer que usted lo tiene, entonces el tipo me insultó y me dijo que me salvé de que me estafara, o sea, no es cierto que lo tengan, me querían hacer ir a una estafa”.

La familia ha pedido que quien de verdad tenga información concreta sobre el paradero de Juan Pablo se comunique con el grupo y ruta de la Alcaldía de Medellín o el de hospitales al número 324-290-9801.

Por el momento, la familia se encuentra en el Gaula para exigirle a la justicia información y operatividad que permita encontrar a Juan Pablo en el menor tiempo posible.