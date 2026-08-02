La Fundación para la Libertad de Prensa denunció amenazas a 4 periodistas en Apartadó, Antioquia

A través de un comunicado la FLIP señaló que, en Apartadó, cuatro periodistas fueron amenazados por individuos que se autoidentificaron como integrantes del Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), grupo armado también conocido como el Clan del Golfo.

“En un lapso menor a seis horas, los comunicadores fueron contactados para exigirles detener las publicaciones relacionadas con la Secretaría de Movilidad y su cabeza, el secretario Óscar David Angulo, por lo que la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP) denuncia y alerta sobre esta situación, la cual busca censurar a la prensa local y restringir el acceso a información de alto interés público”, resalta la nota de prensa.

El pasado 31 de julio, los periodistas fueron intimidados mediante diversos medios: llamadas telefónicas, abordajes a través de conocidos y encuentros presenciales para proferir amenazas directas.

“Las víctimas de estos hechos, quienes han denunciado en sus medios de comunicación irregularidades en procedimientos de movilidad, son Cristian Salas, del medio Noticias El Boom, integrantes del medio Voces de Urabá, y Yeison Rojas, periodista de TeleAntioquia Noticias y Darién TV, y quien además se desempeña como corresponsal de la FLIP en esa región”, indica el comunicado.



Fundación Para la Libertad de Prensa, FLIP. Foto: flip.org.co

La FLIP manifestó una especial preocupación, dado que no es la primera vez que se presentan agresiones contra periodistas que cubren asuntos relacionados con presuntos hechos de corrupción e irregularidades en procedimientos de la Secretaría de Movilidad en Apartadó.

Y aún más cuando en Antioquia se han registrado 45 casos entre el 1 de enero y el 1 de agosto de este año, lo que convierte a este departamento en el más peligroso para ejercer la labor informativa.

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“Ante la gravedad de los hechos, cualquier acto de violencia contra los reporteros es inadmisible y requiere una respuesta inmediata. La FLIP exige a la Unidad Nacional de Protección (UNP) evaluar con urgencia el riesgo de los periodistas amenazados y garantizar las medidas de seguridad necesarias”, subrayó la FLIP en el comunicado.

A renglón seguido, la FLIP indica en el comunicado que solicita a la Fiscalía General de la Nación, investigar con celeridad las denuncias instauradas por algunos de los periodistas para identificar y judicializar a los responsables.

“Así mismo, se le hace un llamado especial a la Procuraduría General de la Nación para que investigue la presunta existencia de actos irregulares por parte del secretario Óscar David Angulo y si las amenazas contra los periodistas pueden estar siendo una manera de encubrir los hechos”, subrayó la FLIP en la nota.

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La Fundación también insiste que, en casos como estos, resulta indispensable un trabajo interinstitucional efectivo y coordinado que supere las respuestas aisladas y fragmentadas.

“Por eso, también se insta a la Alcaldía de Apartadó para que, de manera conjunta con la Policía, activen planes de protección para los periodistas y al alcalde Adolfo David Romero, para que rechace públicamente estos hechos que ponen en riesgo el acceso de la ciudadanía a recibir información de interés público”, señaló la FLIP.

La Fundación resaltó que, la dimensión del riesgo exige una reacción integral del Estado que esté a la altura de la amenaza y que garantice, sin ambigüedades, la protección de la vida de los cuatro periodistas y el ejercicio libre del periodismo local.