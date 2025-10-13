Levantan de manera indefinida plan de manejo de vía alterna a la loma viral de 'sube o no sube'

Levantaron, de manera indefinida, plan de manejo de vía alterna a la loma viral de 'sube o no sube'. El alcalde de Sabaneta, Alder Cruz, reiteró que la Administración Municipal no recibirá los tramos viales hasta que se cumplan con todas las condiciones exigidas por la normatividad.

El mandatario señaló que la prioridad es salvaguardar la vida y el bienestar de los sabaneteños, especialmente en medio de la actual temporada de lluvias.

La vía, que debía entregarse el 30 de septiembre, ya había recibido una prórroga hasta el 7 de octubre. Sin embargo, tras nuevas visitas técnicas se comprobó que persisten fallas en el trazado, afectaciones a zonas de protección ambiental y deficiencias en seguridad peatonal e hidráulica.

Le puede interesar: Nuevo accidente en loma viral de Sabaneta: vehículo de carga perdió el control



Entre los hallazgos se encuentran la necesidad de rediseños técnicos, ajustes en la señalización, construcción de senderos peatonales, instalación de barreras de protección y medidas para mitigar riesgos por deslizamientos. También se advirtió que la altura de la calle 75B Sur, parte de la conexión, requiere mantenimiento y demarcación vial.

La alcaldía anunció que el 16 de octubre se realizará una mesa de trabajo con los constructores, en la que se revisarán los avances y se definirán los pasos a seguir. El propósito es garantizar que la obra cumpla con los estándares de seguridad y movilidad requeridos para su funcionamiento.

“Hasta tanto no se cumplan las condiciones técnicas y jurídicas, será siempre mi responsabilidad no recibir la vía”, concluyó el alcalde Cruz, al recalcar que la decisión busca evitar tragedias y proteger a la ciudadanía.