Literatura, gastronomía y motores, algunos planes para el fin de semana en Antioquia

Gastronomía, literatura, música y entretenimiento hacen parte de la agenda cultural para este fin de semana en Antioquia, con actividades programadas en diferentes subregiones del departamento.

En Medellín, este sábado y domingo la Biblioteca Santo Domingo será sede de la edición número 18 de la Parada Juvenil de la Lectura, que ofrecerá 16 horas continuas de programación gratuita para toda la familia.

Santiago Silva, secretario de Cultura Ciudadana de Medellín, explicó qué tipo de actividades encontrarán los asistentes durante esta jornada: "La ciudadanía podrá disfrutar de 150 actividades gratuitas, con reconocidos escritores como Gilmer Mesa, además de conversaciones, poesía, talleres, recorridos y una amplia agenda para que niños jóvenes y familia tenga cómo encontrarse con los demás", señaló el funcionario

Cierre de Marinilla Al Plato

En el Oriente antioqueño, el principal atractivo estará en Marinilla, donde culmina la cuarta edición de Marinilla al Plato, un festival que reúne la oferta gastronómica del municipio.



El alcalde Julio Serna aseguró que los visitantes encontrarán más de 100 propuestas gastronómicas y que la expectativa es superar los 20.000 asistentes: "Vamos a tener más de 100 propuestas gastronómicas, entradas especiales, platos especiales. Aspiramos a superar los 20.000 visitantes, y eso significa hotelería, desarrollo económico e ingresos", afirmó el mandatario.

Finalmente, para los amantes de la música, en Jericó, desde este viernes hasta el domingo, se vivirá una nueva edición del Festival de Tango del municipio. Y para los amantes del mundo automotor, en Plaza Mayor en Medellín, continúa hasta este domingo con la Feria Autopartes, que reúne a más de 350 expositores y delegaciones de más de 25 países.