Lluvias afectaron 18 sectores de Segovia, Antioquia: avanza censo de damnificados

Varias horas después de las graves emergencias que generaron las lluvias en el municipio de Segovia, autoridades de gobierno entregaron un balance sobre la atención de la situación ocurrida en la noche del 17 de junio.

Inundaciones, deslizamientos, caídas de árboles e incluso un incendio estructural afectaron al menos a 18 sectores de la localidad entre los están La 40, Galán, Julio Rincón, Puente Tierra, Marquetalia y 13 de Mayo.

El alcalde Edwin Castañeda indicó que el mismo número de personas recibió albergue, entre las que se encuentran cinco menores de edad. En la localidad del Nordeste antioqueño siguen avanzando en la consolidación del censo de damnificados luego de que la fuerza del agua ingresara a inmuebles y arrastrara vehículos.

"Se activó cada uno de los grupos de socorro y cada uno de los participantes, donde también se presentó un incendio estructural producto de las inundaciones. Hasta el momento, seguimos haciendo presencia en el territorio, estableciendo la evaluación de daños y necesidades para activar las diferentes rutas ya departamentales y, de ser necesario, nacionales", indicó le mandatario.



Las autoridades locales destacaron que aunque no hubo pérdidas de vidas humanas tras la emergencia, hay coordinación con diferentes instancias regionales y nacionales para definir medidas de mitigación y acompañamiento a quienes resultaron afectados.