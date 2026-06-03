Lluvias generaron emergencias en un corregimiento y cinco veredas de Turbo, Antioquia

En medio de la transición al fenómeno de El Niño en el país, las lluvias siguen generando graves afectaciones en el Urabá antioqueño donde organismos de gestión del riesgo atienden la situación más reciente reportada en el Distrito de Turbo.

El desbordamiento de varios afluentes, principalmente el río Currulao, ha causado inundaciones en vías, viviendas y cultivos del corregimiento La Balsilla y veredas como La Arenera, Puerto César, Puerto Escondido, Río Mar y Barro Colorado.

Las inundaciones también han generado dificultades para el suministro de servicios públicos, principalmente electricidad por lo que la directora del Dagran, Vanessa Paredes, destacó que avanzan las gestiones para la llegada a la zona de ayudas y maquinaria amarilla.

"Desde la primera hora, el Dagran ha estado en articulación permanente con el Comité Municipal de Gestión del Riesgo, no solamente coayudando con la caracterización y la evaluación de los daños que se presentan en ese distrito, sino que desde ya se está haciendo la preparación y toda la el apresamiento logístico para trasladar a los sitios afectados maquinaria amarilla", reportó la funcionaria.



Según el más reciente boletín de alertas por deslizamientos del IDEAM, se mantiene la alerta roja por deslizamientos para municipios como Apartadó, Carepa, Chigorodó, Dabeiba, Mutatá, Sonsón y Urrao.