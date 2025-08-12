Luego de combates incautan material de guerra al frente 18 de las disidencias en Ituango, Antioquia

Tras combates con las disidencias del frente 18 de las Farc en el municipio de Ituango, Antioquia, el Ejército incautó 49 artefactos explosivos y 90 detonadores. En el operativo resultó herida una integrante del grupo ilegal, quien fue capturada y trasladada a Medellín.

Recientemente, tropas del Grupo Gaula Militar de la Cuarta Brigada del Ejército sostuvieron combates contra presuntos integrantes del frente 18 de las disidencias de las Farc en la vereda Palo Blanco, municipio de Ituango, en el Norte de Antioquia.

Según indicó el Ejército, en esta operación militar fue capturada alias ‘Tifany’, quien resultó herida durante el enfrentamiento. De manera inmediata, recibió atención por parte del enfermero de combate y fue evacuada por helicóptero hasta la ciudad de Medellín, donde actualmente es atendida por personal médico especializado.

En el lugar las autoridades hallaron dos fusiles AK-47, un fusil M16, brazaletes alusivos a este grupo ilegal, cuatro radios de comunicaciones, cinco teléfonos celulares, 15 proveedores, municiones, material de intendencia y más de 100 kilos de explosivos.

A la par, en la zona se encontraron 40 artefactos explosivos, 90 detonadores, 20 metros cordón detonante y 1 granada de mano, material que fue destruido de manera controlada en el lugar, confirmaron fuentes militares.

“Las tropas de la cuarta brigada continuarán desarrollando operaciones militares orientadas a mantener la estabilidad y combatir las estructuras ilegales que amenazan la tranquilidad de los ciudadanos que habitan esta región del país”, aseveró el brigadier general Carlos Eduardo Caycedo, comandante de la Cuarta Brigada.

Publicidad

Por lo pronto, tanto la capturada como el material incautado quedaron a disposición de las autoridades competentes para su respectiva judicialización.