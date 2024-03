Mala calidad del aire en el Valle de Aburrá estaría disparando pico de enfermedades respiratorias

Autoridades de salud piden acciones ante la malacalidad del aire que se mantiene en Medellín y su Área Metropolitana. Se mantiene el monitoreo del Valle de Aburrá para determinar si se requieren medidas restrictivas.

Los gremios médicos advierten que la mala calidad del aire estaría disparando el pico de enfermedades respiratorias en Medellín.

Situación actual

La situación sigue compleja porque se mantiene la alerta ambiental por el aire nocivo en Medellín y el Valle de Aburrá, donde se tiene actualmente 15 estaciones de 19 en color naranja.

Recomendaciones

Los médicos están recomendando en algunos ciudadanos, como adultos mayores, niños, problemas de comorbilidades, el uso de tapabocas porque tienen mayor riesgo.

“Estamos en una situación que reporta el Instituto Nacional de Salud de pico por varios virus respiratorios, de tal manera que esto de la calidad del aire puede ser un factor de empeorar esta situación y es por eso que debemos tener cuidado", Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia.

Algunos ciudadanos sienten las consecuencias de la mala calidad del aire, “horrible, ojos irritados, la garganta, dolor de cabeza”, dijo una ciudadana.

Para Gloria González, la mala calidad del aire la ha golpeado fuertemente:

"El aire está contaminado, se siente de inmediato, se siente al respirar”, afirmó González.

Ante el pedido de algunos sectores de extremar medidas, la directora del Área Metropolitana del Valle de Aburrá, Paula Palacio, afirmó que se está monitoreando permanentemente el comportamiento de la calidad del aire.

"Para ese momento no se contempla pasar de nivel de prevención a otro nivel, pero sí le pedimos a la ciudadanía, que por favor, estén muy atentos porque puede ser que de acuerdo a este monitoreo que estamos haciendo permanentemente del sistema de información sea necesario hacerlo dentro de los próximos tres días", Paula Palacio.

A este pedido se sumó el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, quien, aunque descartó que estemos en un nivel de alerta máxima, si les recomendó tomar precauciones.

“Que no estén expuestos mucho tiempo al aire libre, pero no quiere decir que entonces la gente no pueda estar caminando o no pueda salir, o que se tengan que parar en este momento las actividades, porque acuérdense que esto se evalúa día a día”, afirmó el mandatario local.

De igual forma, el mandatario local descartó por ahora medidas restrictivas para realizar actividad física al aire libre e invitó a las personas a compartir el carro para ir el trabajo, a teletrabajar cuando sea posible y a los conductores de carga les pidió cumplir el pico y placa ambiental.

Recordemos que la medida rige hoy para las placas finalizadas en 8, 9, 0 y 1.