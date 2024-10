Más de 15.000 usuarios en Medellín serán afectados por cortes de agua esta semana

Empresas Públicas de Medellín anunció que realizará esta semana trabajos de mantenimiento y modernización en el sistema de acueducto, incluyendo el lavado de tanques. Por ese motivo, además, la compañía programó algunos cortes de agua en diferentes sectores del Distrito de Medellín .

Cortes de agua en Medellín esta semana

Los primeros cortes de agua en la capital antioqueña comenzarán se darán el jueves 17 de octubre, entre las 10:00 de la mañana y las 4:00 de la tarde, de la calle 68 hasta la calle 72, entre la carrera 25 y la carrera 28; de la calle 72 hasta la calle 81, entre la carrera 24 y la carrera 30; de la calle 81 hasta la calle 85 A, entre la carrera 24 y la carrera 25C; de la calle 85 B hasta la calle 99 A, entre la carrera 22 AA y la carrera 31 BA; y de la calle 99 A hasta la calle 107 ED, entre la carrera 21 B y la carrera 28 B.

Estas zonas incluyen a 8.857 usuarios de los barrios Versalles No. 1, Versalles No. 2, La Cruz, Oriente, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1, La Avanzada, María Cano-Carambolas, San José La Cima No. 2, La Salle, El Compromiso y La Esperanza No. 2.

Barrios de Medellín sin agua esta semana

El mismo jueves 17 de octubre, de 10:00 de la mañana a 4:00 de la tarde, también se interrumpirá el servicio en las áreas comprendidas entre la calle 71 AA y la calle 71 B, desde la carrera 22 hasta la carrera 24; de la carrera 23 C a la carrera 24, entre la calle 71 B y la calle 79 C; en la carrera 23 C, entre la calle 79 C y la calle 81 B; y de la calle 83 B hasta la calle 87, entre la carrera 21D y la carrera 22. Esto afectará a 2.904 usuarios de los barrios Bello Oriente, La Cruz, La Honda y Versalles II.

Además, entre las 8:00 de la noche del jueves 17 de octubre y las 5:00 de la mañana del viernes 18 de octubre, se suspenderá el servicio en la zona entre la carrera 77 y la carrera 81, desde la calle 30 hasta la calle 33. Esta interrupción afectará a 3.860 usuarios de los barrios Belén, Villa de Aburrá, La Castellana, Las Mercedes y Miravalle.