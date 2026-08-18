Más de 20 heridos y cinco muertos dejaron accidentes viales durante puente festivo en Antioquia

Durante el puente festivo de la Asunción de la Virgen, más de 412.000 vehículos se movilizaron por las principales vías de Antioquia, de acuerdo con el balance entregado por la Seccional de Tránsito y Transporte del departamento.

En este periodo, las autoridades reportaron 16 siniestros viales que dejaron 20 personas lesionadas y cinco fallecidas. Además, fueron practicadas 190 pruebas de embriaguez, de las cuales ocho resultaron positivas.

Los controles adelantados en los corredores Occidente, Norte, Nordeste, Suroeste y Oriente del departamento también dejaron 181 comparendos por diferentes infracciones a las normas de tránsito. A esto se suman 70 campañas de prevención dirigidas a los diferentes actores viales, realizadas en los 21 tramos viales y por el grupo de seguridad vial.

Uno de los principales resultados operativos que dio a conocer las autoridades se registró el sábado 15 de agosto, en la vía Dabeiba-Santa Fe de Antioquia, a la altura del kilómetro 115, en el sector La Vara. Allí, durante labores de prevención, control y registro de personas y vehículos, la Policía incautó un contenedor que era transportado en un tractocamión que cubría la ruta Urabá-Medellín.



El vehículo fue trasladado hasta las instalaciones de la Dian en Bello, donde se realizó el descargue de la mercancía. Según las autoridades, el contenido tendría un avalúo comercial de $750 millones. El coronel Luis Muñoz, comandante de la Policía Antioquia.

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"Como resultado de los controles operativos, se logró la incautación de mercancía transportada en un tractocamión que cubría la ruta Urabá, Medellín, con un avalúo comercial de aproximadamente 750 millones de pesos", dijo.

En total fueron encontradas 1.348 cajas con mercancía variada, entre ellas frascos y empaques de lociones, accesorios para celulares y guantes para motocicleta. Por lo pronto, las autoridades adelantan las actuaciones correspondientes para establecer la procedencia y legalidad de estos productos.