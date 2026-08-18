Obras viales afectarán movilidad en 3 municipios del sur del Valle de Aburrá durante 3 meses

Las obras del intercambio vial a desnivel en la avenida Las Vegas con la calle 50 sur generarán cambios en la movilidad de Envigado, Sabaneta e Itagüí durante los próximos tres meses. Las modificaciones comenzarán este martes 18 de agosto.

Cambios en movilidad del sur del Valle de Aburrá

La intervención contempla el cierre parcial de la glorieta de la calle 50 sur con carrera 48, en el sector de Mallorca. Por esta razón, los conductores deberán utilizar rutas alternas y atender la señalización dispuesta en la zona.

Quienes circulen en sentido norte-sur y se dirijan hacia la segunda etapa del centro comercial Mallorca o hacia la glorieta deberán tomar la calle 49 sur. Esta vía conectará con la avenida El Poblado, donde habrá un control semafórico para facilitar el tránsito.

Durante el desarrollo de las obras, la calle 49 sur funcionará en un solo sentido, desde la avenida Las Vegas hacia la avenida El Poblado. Las autoridades recomendaron no estacionar vehículos en este corredor para evitar mayores congestiones.



Otro de los cambios afectará a quienes circulen por la avenida El Poblado en sentido sur-norte. El giro a la izquierda hacia la calle 50 sur permanecerá cerrado y no podrá utilizarse durante la intervención.

Los conductores que necesiten desplazarse hacia Mallorca o la glorieta deberán continuar por la avenida El Poblado hasta el retorno ubicado a la altura de la Clínica de la Policía. Desde ese punto podrán retomar su recorrido hacia el sector intervenido.

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Las restricciones en la movilidad de Envigado, Sabaneta e Itagüí tendrán una duración estimada de tres meses. El cronograma está relacionado con la ejecución de las obras necesarias para avanzar en el intercambio vial de la avenida Las Vegas con la calle 50 sur.

Este proyecto busca mejorar la movilidad y la conexión entre diferentes sectores del sur del Valle de Aburrá. Mientras avanzan los trabajos, se recomienda a los conductores planear sus desplazamientos, salir con anticipación y respetar las rutas habilitadas.

Las autoridades pidieron a los usuarios de las vías prestar atención a la señalización y seguir las indicaciones establecidas para el manejo del tránsito. La recomendación es tener en cuenta estos cambios antes de movilizarse por Mallorca y sus alrededores.