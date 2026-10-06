Más de 4.000 uniformados brindan seguridad en vías por receso escolar en Antioquia, Córdoba y Chocó

Más de 4.000 hombres y mujeres de la Séptima División del Ejército Nacional fueron desplegados en los principales corredores viales de Antioquia, Córdoba y Chocó, con el propósito de reforzar la seguridad y garantizar la movilidad durante la semana de receso.

El dispositivo contempla presencia permanente de tropas en tierra, apoyadas por drones y helicópteros que permitirán realizar labores de vigilancia y reaccionar ante posibles situaciones que puedan afectar a los viajeros.

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El Ejército Nacional informó que los uniformados cuentan con capacitación en primeros auxilios para atender eventuales emergencias en las carreteras y, además, disponen de capacidades especializadas en áreas como antisecuestro, operaciones urbanas y antiexplosivos.

Para facilitar una respuesta rápida, las unidades tendrán motocicletas de alto cilindraje y vehículos que les permitirán desplazarse hacia puntos estratégicos de manera oportuna.



"Disfrutar de la capital antioqueña, sus espacios culturales y turísticos y familiares. Todo se encuentra desplegado en todo el territorio del Valle de Aburrá, en las vías, en las periferias", indicó el coronel Mauricio Orduña, comandante del Batallón de Policía Militar #4.

Asimismo, las Fuerzas Militares señalaron que el objetivo del operativo es mantener presencia durante las 24 horas en los corredores utilizados por viajeros que se dirigen hacia destinos turísticos, religiosos y de descanso.

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A los más de 4.000 uniformados destinados específicamente a la seguridad vial se suman otros 10.000 integrantes de la Séptima División que ya adelantan operaciones militares en puntos estratégicos del Noroccidente colombiano.