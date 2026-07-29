Medellín reinventa sus íconos: la innovación se apodera de las pasarelas de Colombiamoda

Bajo una apuesta de innovación y descentralización, la Feria Colombiamoda consolida desde hace tres años la expansión de su circuito más allá de Plaza Mayor, transformando icónicos espacios públicos de Medellín en escenarios de pasarelas, exposiciones y experiencias abiertas al público.

La estrategia busca llevar contenidos y diversas formas de contar historias de moda a múltiples audiencias, integrando más de 140 eventos distribuidos en más de 40 locaciones activas de la ciudad. Espacios emblemáticos como la Plaza de las Luces y el parque Pies Descalzos se han convertido en epicentros de esta vitrina abierta, que convive con las tradicionales muestras comerciales y de conocimientos de Plaza Mayor.

"Son más de 140 eventos que tenemos, gran parte realizándose aquí en Plaza Mayor, pasarelas, conferencias, eventos con los expositores, pero tenemos más de 40 locaciones activas con contenido diferente y para diferentes audiencias, incluso para público general. Cabe recordar que, por ejemplo, la Plaza Pies Descalzos o la Plaza de las Luces están siendo escenario de estas pasarelas, de este nuevo evento de Colombiamoda", así lo explicó Leonor Hoyor, directora de feria de Inexmoda.

Expertos y diseñadores señalan que esta expansión responde a un proceso de innovación que surge de la incomodidad y de explorar caminos diferentes.



"Antes de la innovación hay una incomodidad de hacer las cosas precisamente para innovar de manera distinta, de una manera en la que no necesariamente sabemos el camino correcto. Nosotros siempre hablamos de laboratorios innovadores, y el laboratorio en sí mismo lo que contiene es una posibilidad de qué tal sí", expresó Manuela Alvarez, diseñadora colombiana.

Apostarle a formatos distintos implica asumir el riesgo del error para transformarlo en acierto, una tendencia que busca originalidad y diferenciación en el sistema de moda actual.