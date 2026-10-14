Medellín se une a la jornada de movilización nacional: marcharán hasta el Parque de las Luces

Organizaciones sindicales, estudiantiles y sociales se darán cita este miércoles 14 de octubre en el centro de Medellín para participar de la jornada nacional de movilización en oposición al Gobierno nacional a dos meses del inicio del mandato de Abelardo de la Espriella.

La convocatoria contempla tres puntos de encuentro desde las 10:00 de la mañana y un recorrido por varias vías del norte y centro de la ciudad, con destino al Parque de las Luces, en inmediaciones del Centro Administrativo La Alpujarra, donde se espera la llegada de los manifestantes hacia el mediodía.

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Los participantes se concentrarán en la Universidad de Antioquia, el Parque de los Deseos y la sede de la Asociación de Institutores de Antioquia (ADIDA).

Desde allí tienen previsto avanzar por vías como la avenida del Ferrocarril, la avenida Oriental y San Juan, lo que también podría generar afectaciones temporales en la movilidad.



Uno de los principales motivos de inconformidad está relacionado con las medidas de austeridad y los posibles planes de reorganización de entidades estatales.

Las organizaciones participantes temen que estas decisiones puedan traducirse en fusiones, cierres, privatizaciones o reducción de empleos públicos, con efectos sobre los trabajadores y la prestación de servicios.

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A estas preocupaciones se suman las críticas de las centrales obreras a los anuncios del Gobierno sobre eventuales modificaciones a la reforma laboral y otras medidas que, según sostienen, podrían debilitar las garantías laborales.

"¿Dos meses es suficiente para salir a las calles? Sí, porque la democracia no se defiende cuando ya se destruyó, no se defiende cuando ya se acabó. La democracia se defiende cuando todavía hay ciudadanía crítica", indicó el diputado de Antioquia, Juan David Muñoz.

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Sin embargo, uno de los puntos más polémicos y que concentra mayor rechazo de sectores estudiantiles es la modificación de los protocolos que regulan la intervención de la fuerza pública durante alteraciones del orden público, especialmente para el caso de Medellín en planteles como la Universidad de Antioquia, la sede de la Universidad Nacional y el Politécnico Colombiano Jaime Isaza Cadavid.

Frente a este punto el gobernador Andrés Julián Rendón ha respaldado la postura del Gobierno nacional y ha manifestado que la autonomía universitaria no puede estar por encima de otros derechos que se afectan durante las protestas.

"Que se tengan fino. Aquí pueden protestar y manifestarse siempre y cuando sea pacíficamente, pero si eso deriva en un hecho de terror o de violencia, la fuerza pública tiene la obligación de actuar con toda la contundencia", aseguró el mandatario.

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La jornada de movilizaciones será monitoreada por parte de las autoridades en la capital antioqueña a través de un Puesto de Mando Unificado y, además, contará con la presencia del Ministerio Público a través de entidades como la Personería Distrital para garantizar la integridad de quienes ejercen este derecho.