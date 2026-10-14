“Que se tengan fino”: la advertencia del gobernador de Antioquia ante posibles desmanes en marchas

Ante las movilizaciones convocadas por sectores de oposición para este miércoles 14 de octubre en Medellín, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, reiteró que las autoridades garantizarán el derecho a la protesta pacífica, pero advirtió que no tolerará comportamientos violentos contra la fuerza pública ni el uso de menores de edad en acciones que puedan poner en riesgo su integridad.

El pronunciamiento se produce en medio de la controversia nacional por los cambios propuestos a los protocolos que regulan la intervención de la Policía durante alteraciones del orden público, especialmente en instituciones de educación superior.

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Rendón insistió en que el ejercicio de la protesta debe desarrollarse dentro de los límites de la ley y rechazó que se utilicen manifestaciones ciudadanas para promover agresiones o instrumentalizar a menores de edad.

También advirtió sobre el uso de armas contra los integrantes de la fuerza pública, una conducta que, según sostuvo, no puede ampararse en el derecho a la movilización.



"Que se tengan fino. Aquí pueden protestar y manifestarse siempre y cuando sea pacíficamente, pero si eso deriva en un hecho de terror o de violencia, la fuerza pública tiene la obligación de actuar con toda la contundencia", manifestó el mandatario.

El gobernador volvió a referirse a la modificación del decreto que reglamenta el ingreso de la Policía a las instituciones de educación superior.

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Recordó que envió una comunicación al Gobierno nacional para solicitar que no sea indispensable una autorización expresa de las directivas universitarias, cuando las circunstancias requieran la intervención de los uniformados.

En ese contexto, expresó su respaldo a los recientes anuncios del presidente Abelardo de la Espriella sobre la intención de otorgar a la fuerza pública facultades para actuar frente a situaciones que comprometan la seguridad y el orden público.

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"Hay un cambio actitudinal muy importante por parte de la fuerza pública, que actúa, que recibe otro tipo de instrucciones distintas a la de jugar a los congelados, como, afortunadamente, pareció ser la tendencia en el cuatrienio anterior", insistió Rendón.

El pronunciamiento del mandatario departamental se conoce en medio de la expectativa que hay por el desarrollo de marchas convocadas por la oposición este miércoles en Medellín y que tendrán como epicentro varias calles del centro de Medellín.

La convocatoria está planteada en tres puntos saliendo desde las 10:00 de la mañana de lugares como la Asociación de Institutores de Antioquia, la Universidad de Antioquia y el Parque de los Deseos para llegar hasta el Parque de las Luces, en inmediaciones de La Alpujarra.