Migrantes paisas denuncian malos tratos de autoridades migratorias en Miami: piden ayuda jurídica

La visita a instalaciones del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, ICE, por sus siglas en inglés, se convirtió en una verdadera pesadilla para una familia paisa que ahora busca recursos para lograr la libertad de uno de sus integrantes retenidos por este organismo en Miami.

Se trata de Sebastián Gómez, quien se encuentra detenido en un centro de procesamiento de la ciudad de Miramar, en el condado de Broward, tras acercarse hace pocos días junto a su sobrino Alejandro para continuar con los trámites que les permitieran regularizar su situación como migrantes.

Alejandro comentó que tras la decisión de detenerlos lo que siguió fue una cadena de malos tratos y condiciones indignas a la que se vieron expuestos en espacios reducidos, además de escasa alimentación e hidratación.

"Son muy inhumanas, en un espacio donde pueden caber más 15 personas. Éramos 90 y personas en el suelo, personas de pie 3 días sin dormir, con mis piernas hinchas. Las condiciones sanitarias no son las mejores, las comidas tampoco", indicó.



Aunque Alejandro, quien se radicó hace más de tres años en el el país norteamericano, pudo quedar en libertad y tomó la decisión de regresar al país antes de ser deportado por los estadounidenses, manifestó que su tío no contó con la misma suerte, por lo que ahora busca recursos para pagar la defensa jurídica de su familiar y lograr su retorno a la capital antioqueña.

No obstante, admitió que siente preocupación por la suerte de otros de sus familiares que en su misma situación buscan establecerse de manera definitiva en ese país.

"Fuerte la situación que se está viviendo en Estados Unidos en cuestión con ICE y la migración de aquí. O sea, las personas están saliendo a las calles con miedo, tienen miedo. Mis padres están actualmente en Estados Unidos y sienten mucho miedo de salir a la calle, y yo temo también por ellos y por su seguridad", señaló.

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Gómez también puntualizó que se requiere cuanto antes intervenciones de organismos humanitarios en la situación que atraviesan los migrantes en Estados Unidos, pues según su percepción los malos tratos de las autoridades se concentran sobre todo en la población latina de nacionalidades como mexicana, guatemalteca y colombiana.