MinMinas aseguró que en junio habría aumento en el precio de la gasolina

Aunque no se ha hecho oficial, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, confirmó desde Medellín que cree que el precio de la gasolina aumentará desde el 1 de junio teniendo en cuenta que el Gobierno nacional ha decidido dejar de subsidiar el combustible.

Palma fue enfático en asegurar que aún la reunión con el Ministerio de Hacienda no se ha hecho y que no sería hasta los últimos tres días de mayo que las partes se sentarán para determinar de cuánto sería el aumento de la gasolina, que subiría por segundo mes consecutivo.

"Yo creo que va a haber un aumento, como lo hemos hecho, y lo ha ido orientando al presidente de forma gradual, responsable con las finanzas públicas, con el fondo de estabilización, pero también responsable con el bolsillo de los colombianos", indicó el funcionario.

Hay que mencionar que para mayo el precio de la gasolina tuvo un incremento de 400 pesos, dejándola en un valor promedio de 15.849 pesos que ahora seguiría subiendo a falta de una pronunciamiento oficial para conocer el precio oficial que regirá en junio.



La decisión que se tomaría de volver a subir el precio de la gasolina se da luego de que en febrero y marzo se hicieran dos reducciones consecutivas de 500 pesos debido a una mejor del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles.

Finalmente y luego de que Palma asegurara que el país no podía subsidiar los combustibles, hay que recordar que el ministro de Hacienda, Germán Ávila, afirmó en su momento que, “no tiene sentido ni es viable para el país mantener los subsidios a la gasolina.