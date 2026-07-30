Moda circular en Colombiamoda: Medellín aporta 12 % de las prendas de segunda mano vendidas en 2025

La semana de la moda en Medellín no solo trajo las últimas tendencias, pasarelas y espacios de ciudad en los que se luce la feria. También reportes que revelan el comportamiento de industrias como la ropa de segunda, que aunque en algunos contextos puede no ser valorada, viene en auge en el país con el concepto de la moda circular.

A propósito, en Colombiamoda fue presentado el Informe De Primera Mano sobre la Segunda Mano 2026, el cual evidencia que durante 2025 las vendedoras colombianas generaron más de 9 millones de dólares en ingresos mediante la comercialización de prendas que ya no utilizaban, mientras cerca de 700.000 artículos encontraron una segunda vida, evitando convertirse en residuos.

Para el caso de Antioquia y Medellín, el informe muestra que la moda circular sigue ganando terreno, pues el departamento representa cerca del 12 % de la actividad nacional y Medellín se ubica como la segunda ciudad con mayor volumen de usuarios y transacciones dentro del país.

Ana Jiménez, country manager de GoTrendier Colombia, plataforma que adelantó este estudio, explicó en diálogo con BLU Radio que el crecimiento de la región también se refleja en la aparición de nuevos emprendimientos especializados en prendas o estilos específicos.



"Solamente por lo que pasa en esta plataforma, sino también por lo que vemos año a año que está sucediendo en la ciudad de Medellín, ¿no? Donde cada vez hay más emprendimientos de moda circular, algunos que se dedican más a segmentos de nicho, ¿no? De prendas muy específicas o de estilos muy específicos, pero sí que vemos que cada vez más el público antioqueño está más abierto a darle una oportunidad a la moda circular", indicó.

La directiva destacó que el crecimiento de la moda circular no solo representa una oportunidad para obtener ingresos adicionales desde los hogares, sino también un aporte ambiental al prolongar la vida útil de la ropa. Frente a quienes aún desconfían de adquirir prendas de segunda mano, afirmó que lo importante es que las prendas son sometidas a limpieza y buena presentación para que sea llamativo darle una segunda oportunidad.

"¿Yo qué le diría a las personas que, a lo mejor, son un poco más reacios a consumir moda circular por el hecho de que es otra persona? Es hacer cuenta que, realmente, casi todo lo que utilizamos ya está utilizado antes por otra persona. Lo que pasa con la ropa es simplemente, pues, algo que que tenemos como prejuicio, más allá de una realidad. La ropa se lava, se puede volver a estar utilizando", expuso.

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Entre las prendas de segunda mano que más se vendieron se encuentran blazers, blusas, vestidos, tenis y ropa deportiva, categorías que, según Jiménez, corresponden a las piezas que las mujeres renuevan con mayor frecuencia.