Mujer abusada en hotel de Santafe de Antioquia logró escapar: agresor fue condenado a 24 años

Tras ser capturado en mayo de 2025, Adrián Alberto Londoño, de 49 años de edad, aceptó su responsabilidad en los graves hechos cometidos contra una mujer en el Occidente de Antioquia.

Londoño fue condenado a 24 años y ocho meses de prisión por los delitos de feminicidio en grado de tentativa y acceso carnal violento, ambas conductas agravadas.

Según la Fiscalía, el 4 de enero de 2024 el victimario citó a la mujer, de 30 años de edad, en un hotel del municipio de Santa Fe de Antioquia con el pretexto de presentarle a una persona. Ambos conversaron por varios minutos afuera del lugar y posteriormente el hombre le dijo que continuaran la espera adentro.

Fue en una habitación del segundo piso del establecimiento, donde Londoño la intimidó con un arma cortopunzante, la abusó sexualmente y le causó varias lesiones.



La víctima logró huir de la habitación lanzándose de un balcón y fue auxiliada por una patrulla de la Policía Nacional que llegó hasta el lugar y la trasladó a un centro asistencial para recibir atención médica.

Desde que ocurrió el hecho no se tenía rastro del responsable de estas agresiones, solo hasta mayo de 2025 que fue capturado por miembros del CTI en la ciudad de Pereira y a partir de allí inició el proceso de judicialización que derivó en la actual condena que ya quedó en firme.

Entre el 1 de enero y el 10 de octubre de 2024, se reportaron 5.904 casos de violencia sexual contra mujeres en el departamento de Antioquia, según datos del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública (Sivigila) citados en informes de la Gobernación de Antioquia.